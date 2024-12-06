Ali Koç: Profesyonel kulüp sayısı düşürülmeli

E-BİLET VE TEK TİP SÖZLEŞME

"Toplantı çağrısını yapmıştık, geçen hafta yapılmış bir çağrı. Uzun zamandır buluşamamıştık yoğun takvimden dolayı. Bugünkü buluşma nedenimiz, bir kendimizle ilgili konu. E-bilet konusu var. Sezon sonunda yeni bir sisteme geçiliyor. Burada önemli olan, mayıs başı kim kimle çalışacaksa, altyapı ile entegre olabilmesi. Bütün sorumluluk kulüplerde. Onun için ne durumda olduğumuzu konuştuk. Bazı takımların çok taraftarları var, bazı takımların daha az taraftarı var, bazı takımların stadyumları var. Taraftar büyüklüğüne göre de biletleme şirketlerinin dikkatini çekiyor. Ortak bir ihale yapabilir miyiz diye konuştuk."