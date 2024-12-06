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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'in sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Devre arasında ayrılacak mı? - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'in sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Devre arasında ayrılacak mı?

        Yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen için her geçen gün farklı bir iddia gündeme geliyor. Napoli Sportif Direktörü, Nijeryalı yıldızın devre arasında ayrılıp ayrılmayacağına dair konuşurken; İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:49
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        Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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        Sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonu ipi göğüslemek isterken, en çok merak edilen konulardan biri de Victor Osimhen'in geleceği...

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        Nijeryalı yıldız, G.Saray'ın skor yükünü üstlenirken, devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair belirsizlik taraftarı endişeye sürüklüyor.

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        OSIMHEN SU SERPTİ

        Buna karşın 25 yaşındaki dünya yıldızı, yaptığı her açıklamada devre arasında takımdan ayrılmayacağını ve sarı-kırmızılılarda sezonu bitireceğini dile getirdi.

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        DURSUN ÖZBEK: ZOR BİR MADDE VAR

        Başkan Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek" ifadelerini kullanmıştı.

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        OKAN BURUK: BURADA KALACAĞINI SÖYLEDİ

        Teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın ayrılma ihtimaliyle ilgili gelen soruya ise, "Devre arasında çıkış maddesi var ama oyuncu bizimle kalmak istiyor. Gidip gitmeyeceğini karar verecek olan oyuncu, o da burada kalacağını söylüyor. Gelirken de sezon sonuna kadar kalacağını söyledi." şeklinde yanıt vermişti.

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        Yıldız isim için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Napoli cephesinden resmi bir açıklama geldi.

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        İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen'in transferine dair konuştu.

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        "TEKNİK OLARAK MÜMKÜN AMA..."

        Adı PSG ile anılan Nijeryalı yıldızla ilgili açıklamalarda bulunan Manna, "Devre arasında transfer olması teknik olarak mümkün ama PSG cephesinden kimse bizi aramadı." dedi.

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        BONSERVİSİ İÇİN 100 MİLYON EURO!

        İtalya dışındaki bir takımın bu transferi bitirmesi için 100 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği haberin detaylarında yer aldı.

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        Ocak ayında bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun onayının gerektiği belirtilirken, Napoli'deki serbest kalma maddesinin 75 milyon Euro olduğu aktarıldı.

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        TAZMİNAT MADDESİ: 25 MİLYON EURO!

        Osimhen takımdan ayrılmak istemesi halinde ise sarı-kırmızılıların elinde 25 milyon Euro'luk tazminat maddesi bulunduğu ifade edildi.

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        12 MAÇTA 14 GOL KATKISI

        Osimhen bu sezon G.Saray adına 12 maçta 915 dakika forma giydi ve 9 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

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