Geçtiğimiz yıl dünya çapında hangi uygulamalara en çok para harcadık?

Dijital dünyada global çapta kullanıcıların 2023 yılında hangi tür uygulamalara para harcadığını incelediğimizde, dijital eğlence (film ve dizi), tanışma uygulamaları ve kısa videolar gibi kategorilerin kullanıcıların en çok harcama yaptığı alanlardan biri olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Sosyal medya, yapay zeka, oyunlar gibi birçok farklı dijital dünya elemanı tercihlerimizin başında bize çekici içerikler olarak çıksa da özellikle genç nesil, sosyal medya ve eğlence uygulamalarına çok para harcamayı tercih ediyor. Buna karşın listede kendisine yer bulan, iş yazılımları ve dil öğrenme uygulamalarına olan ilgiyi de küçümsememek gerekiyor.

Bu da insanların kendilerini geliştirmeye ve iş hayatında daha başarılı olmaya önem verdiğini gösteriyor. REKLAM Her şeye rağmen günün sonunda, listenin başını Netflix, Disney+, gibi platformların yer aldığı ‘Dijital Eğlence’ kategorisinin çektiğini görmek çok da şaşırtıcı gelmiyor. TV’nin eskiden olduğu kadar kuvvetli bir dizi-film içerik üreticisi rolünden çıktığını düşünürsek, buna bir de platformarın her yaştan kullanıcıya hitap eden içeriklere sahip yapısı ve elbette son dönemde artan fiyatları da eklenince en çok harcama yapılan kategorilerin başında film ve dizi sektörünün yeni gözdeleri dijital platformlar oluyor.

Habertürk okuyucuları için harcama yapılan tüm kategorilerden Sensor Tower'ın ortaya çıkarttığı verileri ve detaylarını derledik... EN ÇOK HARCAMA YAPILAN KATEGORİLER Dijital Eğlence (Film - Dizi): Kullanıcılar, 2023 yılında dijital eğlenceye 8,2 milyar dolar harcadı. Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi platformlar, geniş içerik yelpazesiyle bu alanda başı çekiyor. Özellikle pandemi sürecinde artan içerik tüketimi, dijital eğlence platformlarının popülerliğini artırdı. Sıkıcı bir günün sonunda, oturup favori dizinizi izlemekten daha iyi ne olabilirdi ki?

Tanışma Uygulamaları: Listenin ikinci sırasında aslında birçok alanın gerisinde kalmasını beklediğimiz tanışma uygulamaları yer alıyor. Çoğu direkt olarak indirmek için bir ücret talep etmese de uygulama içi satışlarla dahi listenin zirvesine çok yaklaşmayı başarmış. 5,7 milyar dolarlık harcama ile tanışma uygulamaları, kullanıcılar arasında önemli bir yere sahip. Tinder ve Bumble gibi uygulamalar, kullanıcıların sosyal bağlantılar kurmasına ve yeni insanlarla tanışmasına olanak sağlıyor. Sosyal medyanın günümüzde fiziksel tanışmaların yerini aldığının çok acı bir gerçeği diyebileceğimiz bir görüntüyü karşımıza çıkartan bu ‘Yalnızlık Çağı’nda, insanlar dijital platformlar aracılığıyla yeni bağlantılar arıyor. SensorTower’ın verilerine göre Tinder, uygulama içinde 1 milyar dolar harcama yapılan ilk oyun olmayan uygulama olarak da tarihe geçmiş durumda.

REKLAM Kısa Videolar: TikTok, Instagram, Youtube Shorts gibi kısa video platformları, 4,3 milyar dolarlık harcama ile dijital dünyada önemli bir yer edindi. Kullanıcılar, kısa ve eğlenceli videolarla vakit geçiriyor ve içerik üretiyor. TikTok, özellikle genç nesil arasında popülerliğini koruyor. Özellikle son dönemde uzun videolara kullanıcıların tahammülü çok daha azalmış durumda, uzun diziler, uzun tanıtımlar, yerini (shorts, reels veya TikTok videoları) gibi daha kısa ve hızlı tüketilecek içeriklere bırakırken burada harcanan para da artış göstermiş oldu. Yine bu uygulamaların hiç birisi indirme için bir mebla talep etmediği halde uygulamanın içerisinde geçirilen sürede kullanıcılar bir şekilde bu rakamları harcar hale geldiler.

Video Paylaşım: YouTube ve Vimeo gibi platformlar, 2,4 milyar dolarlık harcama ile video paylaşım alanında önemli bir yere sahip. Kullanıcılar, kendi videolarını paylaşarak geniş kitlelere ulaşabiliyor ve çeşitli içeriklere erişebiliyor. Artık sosyal medyanın çok daha etkin bir haber alma mekanizması haline dönüştüğü bugünlerde herkesin içinde bir yaratıcı bir içerik üreticisi var diyebiliriz...

Mizah / Dergi: 2,3 milyar dolar harcama ile mizah ve dergi kategorisi de kullanıcılar arasında popülerliğini sürdürüyor. Biraz gülmek herkesin hakkı. Müzik/Podcast: Kulağımıza gelen hoş bir melodi veya toplu taşımada dışarının gürültüsünü engelleyecek bir keyifli ritm, günün stresini azaltmaya birebir... Spotify ve Apple Music gibi müzik ve podcast platformları, 2,1 milyar dolarlık harcama ile kullanıcıların favorisi. Kullanıcılar, geniş müzik kütüphaneleri ve çeşitli podcast içerikleri ile bu platformlara yöneliyor.

REKLAM Depolama: Veri gereksinimi her geçen gün daha çok artıyor. Çünkü elimizdeki telefonların kalitelerinin artışı, çektiğimiz fotoğraflara ve videolara da yansıyor. Hal böyle olunca çektiğimiz bu görüntülerin boyutları da her geçen gün büyüyor. Ne kadar teknoloji gelişse de bunları cihazda tutmak yerine bulutta saklamak çok daha avantajlı bir seçenek olarak görülüyor. Google Drive, Dropbox veya iCloud gibi bulut depolama hizmetlerine yapılan harcamalar da bu doğrultuda artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl bulut harcamaları 2 milyar dolara ulaştı. Kullanıcılar, dosyalarını güvenli bir şekilde saklamak ve paylaşmak için bu hizmetleri tercih etmeye devam ediyor.

Canlı Spor ve Canlı Yayın: ESPN ve Twitch gibi platformlar, sırasıyla 1,2 milyar dolar harcama ile spor ve canlı yayın kategorilerinde ön plana çıkıyor. Canlı maçların heyecanı ve anlık yayınlar, izleyicileri ekran başına topluyor. Türkiye’de de yavaş yavaş maç yayınları dijital platformlara kaymaya başlarken ülkemizde bu konudaki en büyük sıkıntının internet hızındaki problemler olduğunu söylemeden geçmek zor. Eğer ki yayın kaliteleriyle doğru orantılı olarak internet kalitesi de artış gösterirse canlı spor platformlarının da potansiyeli oldukça artacaktır.

İletişim: WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları, 1,1 milyar dolarlık harcama ile kullanıcıların günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Anlık mesajlaşma ve video görüşmeler, sevdiklerimizle bağlantıda kalmamızı sağlıyor., Diğer Kategoriler: Fotoğraf düzenleme uygulamaları, dil öğrenme uygulamaları, yapay zekalı dil modelleri, iş yazılımları, bilim kurgu içerikleri ve fitness uygulamaları da kullanıcıların harcama yaptığı diğer kategoriler arasında yer alıyor. Herkes kendini geliştirmeyi ve daha iyi bir yaşam sürmeyi hak ediyor.