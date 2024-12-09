Ünlü isimler'den askeri helikopterin kazası sonrası taziye mesajı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimiz şehit oldu. Ünlüler, üzüntülerini dile getirdi
Hülya Koçyiğit: Isparta'da gerçekleşen heklikopter kazası sonucu şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
BKM: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Erol Evgin: Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.
Yılmaz Erdoğan: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Tarkan: Isparta’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dilerim.
Kıvanç Tatlıtuğ: Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun.
Ebru Gündeş: Isparta'da yaşanan kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
Emel Sayın: Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ve milletimize başsağlığı diliyorum.
Ata Demirer: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Doğa Rutkay: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Gülşen: Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Hande Yener: Mekânları cennet olsun.