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        Haberler Magazin Ünlü isimler'den askeri helikopterin kazası sonrası taziye mesajı - Magazin haberleri

        Ünlü isimler'den askeri helikopterin kazası sonrası taziye mesajı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimiz şehit oldu. Ünlüler, üzüntülerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:37
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        1

        Hülya Koçyiğit: Isparta'da gerçekleşen heklikopter kazası sonucu şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

        2

        BKM: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        3

        Erol Evgin: Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

        4

        Yılmaz Erdoğan: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        5

        Tarkan: Isparta’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

        6

        Kıvanç Tatlıtuğ: Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun.

        7

        Ebru Gündeş: Isparta'da yaşanan kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

        8

        Emel Sayın: Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ve milletimize başsağlığı diliyorum.

        9

        Ata Demirer: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        10

        Doğa Rutkay: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        11

        Gülşen: Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

        12

        Hande Yener: Mekânları cennet olsun.

        13

        Ecem Erkek: Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu Haberi Görüntüle
        #tarkan
        #kıvanç tatlıtuğ
        #Hülya Koçyiğit
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