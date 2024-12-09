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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!

        Galatasaray, Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama, Barış Alper Yılmaz'ın ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:16
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        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
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        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama, Barış Alper'in sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

        İşte yapılan açıklama:

        "Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

        Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

        Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

        OSIMHEN 10 GÜN, BARIŞ ALPER 2-3 HAFTA YOK!

        Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sahalara dönüş tarihi de belli oldu. HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Osimhen 10 gün sahalardan uzak kalacak. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ise 2 ile 3 hafta sürmesi bekleniyor.

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