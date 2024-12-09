Kadro dışından derbi zaferine!: Alex Oxlade-Chamberlain!
Sezon başında yollar ayrılmak istense de takımda kalan ancak Giovanni van Bronckhorst tarafından "fiili" olarak kadro dışı bırakılan Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe karşısında oyuna girerek tarihi zaferi getiren golü kaydetti.
Giovanni van Bronckhorst'un sezon başında kampa almadığı Alex Oxlade-Chamberlain, yıllık 3 milyon Euro'yu bulan maaşıyla takımdan göndeirlmek istenen isimlerin başında geliyordu.
Ülkesine dönmek istese de beklediği teklifleri bir türlü bulmayan İngiliz futbolcu, transferin son günlerinde Türkiye'den gelen Eyüpspor, Antalyaspor ve Hatayspor'un tekliflerini geri çevirip Beşiktaş'ta devre arasına kadar kalmak istemişti.
Yönetimin de tepkisini çeken Chamberlain, UEFA listesine yazılmazken Süper Lig için ise lisansı çıkarıldı.
Ancak takımla çalışmalarını sürdürse Giovanni van Bronckhorst'un "fiili" olarak kadro dışı bıraktığı Chamberlain, hiç süre bulamazken sadece Kayserispor ve Göztepe maçlarında kadroya alındı.
Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe ile formasına kavuşan Chamberlain Hatayspor maçında 78. dakikada oyuna dahil olurken Fenerbahçe derbisinde ise 70'te oyuna girdi.
3 dakika sonra sol kanattan kaleye gönderdiği topla takımını öne geçiren Chamberlain, Beşiktaş'a hayati bir derbi zaferi hediye etti.
Chamberlain, kadroda düşünülmediği dönemde de profesyonelliğiyle övgü alan isimlerden olurken kendisini hep hazır tuttuğunu söyledi.
Devre arasında yine İngiltere'ye dönmek için görüşmelerini sürdüren 31 yaşındaki futbolcudan takımda olduğu sürece Serdar Topraktepe faydalanmayı düşünüyor.
Chamberlain, Beşiktaş'ta attığı 5 golün 3'ünü derbilerde atarken geçen sezon da Fenerbahçe ve Galatasaray'a kaybedilen derbilerde takımının tek golünü kaydetmişti.