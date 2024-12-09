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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı

        İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de yaşanan dehşette, 46 yaşındaki Aras Yılmaz otomobilinin içerisindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın 10 el ateş ettiği Yılmaz hayatını kaybederken, katil zanlısı gasp ettiği motosikletle kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:58
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        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
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        Sarıyer'de bir AVM'de kafelerin olduğu açık alanda otomobilinin içinde olan 46 yaşındaki Aras Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre araca kurşun yağdıran saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultup arkasına binip kaçtı. Yolda silahını parçalara ayırıp atan saldırgan, polis ekipleri tarafından gizlendiği evde yakalandı.

        ÖNÜNÜ KESTİ, 10 EL ATEŞ ETTİ

        Olay, dün saat 00.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı otomobille AVM'de kafelerin olduğu açık alana gelen Aras Yılmaz'ın önünü kasklı bir kişi kesti. Silahını çeken saldırgan aracın ön camından Yılmaz'a 10 el ateş açtı. Aras Yılmaz vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        GASP ETTİĞİ MOTOSİKLETLE KAÇTI

        Olayın ardından saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultarak arkasına bindi. Gasp ettiği motosikletle kaçan saldırgan, Cendere Caddesi'nde silahını parçalara ayırıp yere fırlattı. Bir süre sonra motosikletliyle kazaya karışan saldırgan, yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak peşindeki polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan, gizlenmeye çalıştığı bir evde yakalandı.

        POLİS SALDIRGANI YAKALADI

        Saldırganın poliste 30 suç kaydı bulunan Mert A. (30) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mert A. işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan Aras Yılmaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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