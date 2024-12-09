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        Haberler Dünya Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor | Dış Haberler

        Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor

        Suriye'de 27 Kasım sonrasındaki çatışmaları fırsat bilip alan kazanan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç ilçesi ve Deyrizor hattındaki yerlerin kurtarılmasıyla yeniden geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:59
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        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
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        Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

        Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/YPG'yi geriletmeye başladı.

        Gruplar, ülkenin doğusundaki Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkardı.

        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti Haberi Görüntüle

        Suriye Milli Ordusu (SMO) da Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinin kontrolünü sağlamıştı.

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        Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ilinde rejim karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

        IRAK'TAN SURİYE'YE GEÇİŞ KUŞAĞI

        Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

        İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

        Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

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        Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

        Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçmıştı.

        SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

        Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

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