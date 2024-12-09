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        Heyelanda toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor

        Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor. Heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor. Öte yandan Giresun'un Bulancak ilçesinden Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamaması üzerine gençlerin aileleri de çalışmaları takip etmek üzere bölgeye geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:30
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        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

        CİHAZLARLA ARAMA YAPILIYOR

        Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

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        Öte yandan, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.

        Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

        KAYIP 4 GENÇ ŞÜPHESİ

        İHA'nın haberine göre de Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamaması üzerine gençlerin aileleri de çalışmaları takip etmek üzere bölgeye geldi.

        Cumartesi günü Giresun’un Bulancak ilçesinden telefon almak için Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan hala haber alınamazken, gençlerin bulunduğu aracın gece saatlerinde Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Ailelerinin endişeli bekleyişi sürerken, kayıp gençlerin Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın, Murat Turhan ve Görkem Özdemir olduğu öğrenildi.

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        #ARTVİN
        #Heyelan
        #son dakika
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