Heyelanda toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

AA'da yer alan habere göre heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

CİHAZLARLA ARAMA YAPILIYOR

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

REKLAM Öte yandan, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor. Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. KAYIP 4 GENÇ ŞÜPHESİ İHA'nın haberine göre de Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamaması üzerine gençlerin aileleri de çalışmaları takip etmek üzere bölgeye geldi.