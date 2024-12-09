Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.209,04 %1,27
        DOLAR 34,8036 %0,12
        EURO 36,8198 %0,24
        GRAM ALTIN 2.973,44 %1,04
        FAİZ 42,04 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 35,45 %2,25
        BITCOIN 98.275,00 %-1,81
        GBP/TRY 44,4484 %0,31
        EUR/USD 1,0569 %0,01
        BRENT 71,92 %1,12
        ÇEYREK ALTIN 4.861,54 %1,04
        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin kira fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor - Emlak Haberleri

        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?

        Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin Türkiye'deki kira fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzmanlar, Türkiye'de sayısı yaklaşık 3 milyon olan ve geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geri dönmeye başlamasının kiralık ve satılık konut fiyatlarına etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını söyledi.

        Akdoğan, "Özellikle kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Talebin yüksek olması fiyatlara ciddi şekilde olumsuz yansımış ve kiraları artırmıştı. Kiralık arzımız az ancak talep çok canlı ve sürekli artıyor. Bu da fiyatları artırıyor ve ev sahiplerinin elini güçlendiriyor, şartları da kiracı açısından ağırlaştırıyor." dedi.

        REKLAM

        Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzının artacağını dile getiren Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

        "Boşalan evlerin hızlı şekilde kiraya verilmesi için mülk sahipleri ağır şartlar sunamayacaktır diye düşünüyorum. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz. Ancak bu durum her yer için geçerli olmayacaktır. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde olacaktır. Kendi vatandaşımız için ciddi seçenek ve alternatifler ortaya çıkacak. Eve ulaşma ve ev kiralama biraz daha kolaylaşacaktır."

        "KİRA FİYATLARINI KISMEN DÜŞÜREBİLİR"

        İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da İstanbul'da ciddi bir Suriyeli sayısı bulunduğunu belirterek, "Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Bu nedenle bölgedeki kiralar yükseliyordu. Şimdi Suriye'ye ciddi bir geri dönüş olacağı belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi kira fiyatlarını kısmen düşürebilir ve bir süre artmamasını sağlar." diye konuştu.

        Ancak kiralardaki muhtemel düşüşün veya kiralık konut arzının artmasının zaman alacağını dile getiren Aşa, "Kısa vadede olmasını beklemiyorum. Emlak piyasasına ciddi olumlu etkisi olacaktır ancak belirli bir zaman sonra olacaktır." ifadelerini kullandı.

        "KİRALAR BİR SÜRE STABİL KALIR, ARTMAZ"

        Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise henüz kiraların düşüp düşmeyeceğini konuşmak için çok erken olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli olduğu belirtiliyor. Orada nasıl bir düzen olacak, Suriyeliler geri dönecek mi, ne kadarı dönecek bilmiyoruz? Türkiye'deki 3 milyon Suriyelinin ortalama 600 bin konutta yaşadığını düşünürsek, bunların yarısının veya yarıya yakınının İstanbul'da olduğunu kabul edersek megakentteki 300 bin konutta Suriyeliler kalıyor diyebiliriz. Tüm Suriyeliler dönerse ciddi sayıda boş daire ortaya çıkar, arz sıkıntısını bir süre ortadan kaldırır. Özellikle Gaziantep gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerler soluk alır. Ancak 1,5-2 milyonunun döneceği belirtiliyor. Bu da özellikle kiralık konutlara olumlu yansıyacaktır. Arz sıkıntılı olduğu için kiralarda hemen düşüş yaşanmaz ancak kiralar bir süre stabil kalır, artmaz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Bir ısınıp bir üşüyeceğiz! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat
        Bir ısınıp bir üşüyeceğiz! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        "Aylık artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına ezdirmeyeceğiz"
        "Aylık artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına ezdirmeyeceğiz"