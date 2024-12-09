Ünlü yönetmen Şerif Gören, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Gören, 18 gün önce yere düşerek başını çarpmıştı.

Şerif Gören, arkadaşlarıyla gittiği restorandan evine döndükten sonra merdivenlerden düşmüştü. Gören'in 6 dakika duran kalbi, ambulansta tekrar çalıştırılsa da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle entübe edilmişti.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 80 yaşında hayata veda eden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi.

Törene; Nur Sürer, Halil Ergün, Ali Seçkiner Alıcı, Yüksel Aksu'nun da aralarında olduğu birçok sinemacı katıldı.

Halil Ergün, törende basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gözyaşlarına boğuldu. Ergün; "Sinema dünyasında bir avuç kaldık" dedi.