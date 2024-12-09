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        Haberler Dünya Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi | Dış Haberler

        Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi

        Suriye'de 53 yıllık Esad, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi. Şişli'deki Suriye'nin Başkonsolosluğu binasına da Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:30
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        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
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        Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

        #video#8654453

        Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.

        Dün indirilen Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

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        Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde yeni çekilen bayrak, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından görüntülendi.

        İSTANBUL'DAKİ BAŞKONSOLOSLUĞA "DEVRİM BAYRAĞI" ASILDI

        Şişli'deki Suriye'nin Başkonsolosluğu binasına 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerin "devrim bayrağı" asıldı.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

        Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

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        Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

        Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçmıştı.

        SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

        Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

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