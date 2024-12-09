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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye açıklaması: "Türkiye sorumluluk almayı sürdürecek" | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye açıklaması: "Türkiye sorumluluk almayı sürdürecek"

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de yaşananlara ilişkin "Gelişmeler bize umut ışığı olmuştur. Rejim halkıyla barışma yoluna gitmedi" dedi. Bakan Fidan açıklamasında, "Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada yanlarında olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:40
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        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, konuşmasında Suriye'de yaşananlara değindi.

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Gelişmeler bize umut ışığı olmuştur. Rejim halkıyla barışma yoluna gitmedi. Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir.

        Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada yanlarında olacak. Türkiye sorumluluk almayı sürdürecek.

        Ülkenin yeni imarı için çalışmaları sürdüreceğiz. Güvenli geri dönüş için çalışacağız.

        Lübnan'da ateşkesin kalıcı olması, Gazze'de nihai ateşkese ulaşılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

        Rusya-Ukrayna konusunda da ateşkes çabalarımızı sürdüreceğiz. Gerekli temasları sürdürmekteyiz.

        Bölgemizde refah ve barışın temini için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

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