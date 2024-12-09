Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi

Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi, muhalif silahlı grupların dün sabah başkent Şam'a girmesiyle düştü. 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından muhalifler dünden bu yana Esad rejimiyle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesindeki tutsakları serbest bırakıyor.

Ancak hapishane güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre hala ulaşılamayan tutsaklar var. Muhaliflerin, Esad rejimi ile özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesinde tutuklu olan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştığı görüntüler kaydedildi.