'Borsa 3 gün daha 10 bin 200 puanın üstündü kapanırsa yeri trend başlar"

Habertürk televizyonunuzda yayımlanan Ayılar ve Boğalar Programıma katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya, borsanın üç gün daha 10 bin 200 puanın üstünde kapanması halinde borsada yeni bir yükseliş trendinin daha başlayabileceğini söyledi. Yalçınkaya borsada 11 bin 400'e doğru yükseliş olabileceğini kaydetti.

TRUMP POLİTİKALARI GLOBAL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEBİLİR

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından BRİC ülkelerine yaptığı tarife tehdidinin Aysa ülkelerinin büyümesine yönelik kaygılar oluşturduğunu anlatan Yalçınkaya, özellikle Çin'in Trump'ın uygulamalarından olumsuz etkilenmesinin dünya ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyebileceğini, petrol fiyatlarından altına kadar bir çok üründe fiyatlamayı farklılaştıracağını anlattı.