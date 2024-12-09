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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek | Haberler | Son dakika haberleri

        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!

        Tekirdağ'da Aykut E., börekçide eşi 29 yaşındaki Mavuş E. ile 35 yaşındaki Hayrullah K.'yi yemek yerken gördü. Aykut E., her ikisini de defalarca bıçakladı. Hayrullah K., hayatını kaybederken eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:49
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        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir börekçiye giden Aykut E, eşi Mavuş E. (29) ile Hayrullah K'yi (35) yemek yerken gördü.

        EŞİNİ VE YEMEK YEDİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

        Hayatını kaybeden Hayrullah K., 35 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Hayrullah K., 35 yaşındaydı.

        AA'da yer alan habere göre Aykut E, Hayrullah K'yi boğazından, eşini de vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaraladı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ AĞIR YARALI

        Ekipler yaptığı kontrolde Hayrullah K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından kaçan Aykut E, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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