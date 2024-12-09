Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
80 yaşında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi. Gören'in cenazesi, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi
Ünlü yönetmen Şerif Gören, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Gören, 18 gün önce yere düşerek başını çarpmıştı.
Şerif Gören, arkadaşlarıyla gittiği restorandan evine döndükten sonra merdivenlerden düşmüştü. Gören'in 6 dakika duran kalbi, ambulansta tekrar çalıştırılsa da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle entübe edilmişti.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 80 yaşında hayata veda eden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi.
Törene; Nur Sürer, Halil Ergün, Ali Seçkiner Alıcı, Yüksel Aksu'nun da aralarında olduğu birçok sinemacı katıldı.
"ŞAHANE BİR ADAMDI"
Nur Sürer, Şerif Gören vefat etmeden 6 gün önce telefonda konuştuklarını belirterek, "Şahane bir konuşmaydı. Sinema yönetmeni olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik. Çok üzgünüm. Şahane bir adamdı. Güle güle Şerif. Hep içimizde kalbimizde olacaksın" dedi.
"DUYGUSALLAŞTIM"
Halil Ergün, törende basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gözyaşlarına boğuldu. Ergün; "Biraz fazla duygusallaştım. Çünkü sinema hayatım boyunca her zaman yanımda dost olarak, arkadaş olarak ustam ve yönetmenim olarak var oldu. Ben sinema dünyamızı beslemiş insanlar söz konusu olduğunda bir avuç kalmaya başladığımızı düşünüyorum. Onu da kaybettik. Işıklar içinde yatsın. Çok etkilendim. Uğurlar olsun" dedi.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK"
Oyuncu Necmettin Çobanoğlu ise, “Son kalemizi uğurlarken geçmişle ilgili bir şey söylemek gerçekten çok acı veriyor. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir değerimizi kaybettik. Uğurlar olsun Şerif ağabey” ifadelerini kullandı.
Şerif Gören'i anlatan yönetmen Yüksel Aksu ise, "Öncelikle ustamızdı. Sonra ağabeyimiz oldu. Çok yakın zamana kadar ağabeyliğine devam etti. Sinirli gibi duruyordu. Sonra çok iyi baba - oğul gibi, ağabey - kardeş gibiydik. Aslında Şerif Gören deyince benim aklıma ilk gelen şey 'mücadele, dayanıklılık ve dayanışma'. Sineması da sinematografikti. Kendisi de çok sinematografikti. Onunla çok anımız var" diye konuştu.
Törende usta yönetmenin hayatının anlatıldığı bir film gösterildi.
Usta Yönetmen Şerif Gören için Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gören'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.
Cenazeye; oyuncular Halil Ergün, Nur Sürer, Sibel Turnagöl, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Erdal Özyağcılar, Hülya Koçyiğit ile Orhan Gencebay, ailesi ve birçok seveni katıldı.
"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"
Yönetmen Şerif Gören'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan Hülya Koçyiğit, "Türk sineması her geçen gün bir değerini daha kaybediyor. Bugün aramızdan ayrılan Şerif Gören Türk sinemasının en değerli ve önemli yönetmenlerinden biriydi. O bir halk adamıydı. Halkın içindeydi ve halkın içinde üretti filmlerini. Hep sosyal içerikli toplumsal hikayelere ağırlık verdi. Ben onunla kariyerimin en güzel filmlerini yaptım. Birlikte çok emek verdik birbirimize. Ardında çok değerli filmler bıraktı. Nur içinde yatsın. Acımız çok büyük. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı" diye konuştu.
ŞERİF GÖREN HAKKINDA
'Yılanların Öcü', 'Derman', 'Umut' ve 'Yol' gibi Türk sinemasının bol ödüllü filmlerine imza atan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.
1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.