Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.192,63 %1,11
        DOLAR 34,8118 %0,14
        EURO 36,8672 %0,37
        GRAM ALTIN 2.972,56 %1,01
        FAİZ 41,93 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 35,15 %1,38
        BITCOIN 98.509,00 %-1,58
        GBP/TRY 44,5080 %0,44
        EUR/USD 1,0580 %0,11
        BRENT 71,78 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 4.860,14 %1,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan, Perakendeciler Sektör Toplantısı'nda konuştu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan, Perakendeciler Sektör Toplantısı'nda konuştu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aylık artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına ezdirmeyeceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Işıkhan, Bakanlıkta düzenlenen perakende sektöründe faaliyet yürüten firmaların temsilcilerinin de yer aldığı Perakendeciler Sektör Toplantısı'na katıldı.

        Perakende sektörünü hem küresel olarak hem de Türkiye açısından ele almak ve özellikle bu sektör kapsamında temsilcilerin ihtiyaçlarını, isteklerini ve önerilerini değerlendirmek üzere toplandıklarını belirten Işıkhan, toplantılar kapsamında daha önce tekstil, hazır giyim ve deri sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve burada önemli sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

        Perakende sektörünün, küresel olarak ekonomik dinamiklerin ve tüketici davranışlarının sürekli değişip geliştiği bir sektör konumunda olduğunu aktaran Işıkhan, salgın sonrası dönemde sektörün yeniden şekillendiğini, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi gibi konuların ön plana çıktığını bildirdi.

        REKLAM

        Bu yıl küresel perakende sektörü görünümünde çevrim içi alışveriş trendinin hız kesmeden devam ettiğini ve bu alanın perakendeciler için kritik bir odak nokta haline geldiğini aktaran Işıkhan, "Çevresel sorunlara yönelik farkındalık arttıkça, perakendeciler de sürdürülebilir ürünler sunmak, ambalaj atıklarını azaltmak ve tedarik zincirlerinde şeffaflık sağlamak gibi ekolojik uygulamaları benimseyerek bu talebe yanıt vermeye çalışmaktadır." diye konuştu.

        Küresel ekonomi, enflasyon ve dalgalanan tüketici güveni gibi zorluklarla karşı karşıya olan perakendecilerin, bütçe bilincine sahip tüketicileri çekmek ve karlılığı sağlamak için fiyatlandırma stratejilerini ve promosyonlarını esnek tutmaları gerekliliğini ortaya çıkardığının altını çizen Işıkhan, bu değişim ve dönüşüm kapsamında perakendecilerin piyasadaki büyüklük, hükümet politikaları, vergiler veya coğrafi konular sebebiyle farklı bölgelerde, farklı satış hacimleri ve büyüme dinamiklerine ulaştığını kaydetti.

        "KADIN İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ BÜYÜME ORANLARI İZLENDİĞİ GÖZLENMİŞTİR"

        Bakan Işıkhan, perakende sektöründe 2014'te 1,2 milyon olan sigortalı çalışan sayısının 2024'te 1,5 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

        Gıda perakendeciliğinde sigortalı çalışan sayısının 660 bin civarında olduğunu, kadın çalışan sayısının ise 325 binin üzerinde seyrettiğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Kadın çalışanlarda son 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 118'lik dikkati çekici bir artış oranı görülürken, erkek çalışanlarda artış oranı yüzde 19 gibi sınırlı bir sayıda kalmıştır. Gıda dışı perakendecilikte ise zorunlu sigortalı çalışan sayısı 890 binin üzerinde olup, kadın çalışan sayısı 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 50 artış oranı ile 420 civarında seyrederken, erkek çalışan sayısında da son 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 1'lik azalma söz konusu olmuştur."

        Gıda perakendeciliği alanında önemli oranda kadın çalışan sayısının artışının dikkati çektiğini aktaran Işıkhan, "Genç kadınlarda zorunlu sigortalı sayısı 2014'e göre yüzde 76,1 oranında bir artış söz konusudur. Bu artış oranları genç erkeklerde yüzde 23 olarak gerçekleşmiştir. Bölgeler çerçevesinde inceleyecek olursak, zorunlu sigortalı kadın sayısının tüm bölgelerde 2014 yılından bu yana erkeklere kıyasla daha çok artış gösterdiği, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kadın istihdamında güçlü büyüme oranları izlendiği görülmüştür." bilgisini verdi.

        "FIRSATÇILIĞA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA İFADE ETMEK İSTERİM"

        Bakan Işıkhan, yarın 2025 yılı asgari ücret düzeyini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını, bu sürecin vatandaşların alım gücünü artırmak ve refahını yükseltmek açısından hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

        REKLAM

        Komisyon tarafından vatandaşların gelir seviyesi yükseltilirken piyasa dengesini sağlamanın da gözetildiğini, bu noktada işverenlerin ve üreticilerin, fiyat politikalarını bu artışları suistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerektiğini söyleyen Işıkhan, Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışlarına karşı kararlı denetim politikaları ve tüketicileri korumada çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

        Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Aynı şekilde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim de denetim ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimler, yalnızca vatandaşlarımızın refahını değil, aynı zamanda piyasa dengesini ve sektörümüzün itibarını da korumayı hedeflemektedir. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz."

        "İNSANLARIMIZIN REFAHINI ARTIRMAK VE PİYASA GÜVENİNİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

        Bakan Işıkhan, perakende sektörünün sadece ekonomik büyümeyi değil, toplumsal refahı da şekillendiren önemli bir itici güç olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Fahiş fiyat politikalarının sadece vatandaşlara zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda sektörün güvenilirliğine ve ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğine işaret eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnsanlarımızın refahını artırmak ve piyasa güvenini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sürdürülebilir büyüme için vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın güvenini kazanmak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek temel önceliğimiz olmalıdır. Çalışanların refahının yanı sıra işverenlerimizin ve sektörümüzün rekabet gücünü artıran önemli bir unsur da adil ücret politikasıdır. Çalışanlarımıza hak ettikleri ücretleri sağlamak, onların motivasyonunu ve verimliliğini artırırken, piyasa güvenini de güçlendirmektedir."

        Çalışanların alın terinin karşılığını eksiksiz alması, hem toplumda hem de iş yerlerinde güven ve bağlılığı güçlendireceğini belirten Işıkhan, bu yaklaşımın daha geniş kitlelerin alım gücünü artırarak ekonomik büyümeyi de hızlandıracağını vurguladı.

        Işıkhan, çalışanların refahı arttıkça sektördeki büyümenin de hız kazanacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle vizyonumuzu daha da genişletmeli, çalışan haklarına saygılı, ücret politikalarında adil ve şeffaf bir anlayışı yaygınlaştırmalıyız. İnsanlarımızın refahını artırmak ve piyasa güvenini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizlerle işbirliği içinde, daha adil, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir perakende sektörünü inşa edeceğimize olan inancım tamdır."

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Ameliyatta karnında unutulan makas, 7 yıl sonra baş ağrısıyla ortaya çıktı
        Ameliyatta karnında unutulan makas, 7 yıl sonra baş ağrısıyla ortaya çıktı
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!