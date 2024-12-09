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        Haberler Dünya İsrail Lazkiye'ye saldırdı | Dış Haberler

        İsrail, Lazkiye'de bulunan Suriye Donanmasına saldırdı

        Suriye'de yaşanan geçiş sürecinden istifade eden İsrail önce Suriye sınırındaki Hebron Dağı'nı işgal etti ardından Dera ve Kuneytra'ya büyük hava saldırıları düzenlendi. İsrail son olarak 9 Aralık akşamı Lazkiye'de bulunan Suriye Donanmasına hava saldırısı düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 21:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:14
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        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
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        Suriye'de Beşar Esad Yönetiminin devrilmesi ile birlikte yaşanan geçiş süreci bazı bölgelerde güvenlik kaybına yol açtı. İsrail, Baas Rejiminin devrildiği gerekçesiyle 1974 yılında imzalanan Çatışmasızlık Anlaşmasını yok sayarak Golan Tepeleri'nin tamamını ve Hebron Dağı'nı işgal etti.

        İsrail 9 Aralık akşamı ise Lazkiye Limanı'nda demirli bulunan Suriye Donanmasını imha etmek amacıyla büyük bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Lazkiye'nin ardından Şam'ın Adra kentinde bulunan silah depolarını da hedef aldı.

        DERA VE KUNEYTRA HEDEFTE

        İsrail ayrıca dün geceden beri Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ve Kuneytra bölgelerine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi. Aktarılan bilgilere göre İsrail Ordusu Kuneytra'da 4-5 kilometre kadar da içeri girdi.

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        Suriye'de yaşanan geçiş sürecinden istifade eden İsrail, Baas Rejiminden kalan silahların, gemilerin ve mühimmatların Suriyeli muhaliflerin eline geçmesini engellemeye çalışıyor.

        NETANYAHU'NUN SON AÇIKLAMALARI

        Netanyahu yaptığı son açıklamada, Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'de kalacağını ifade ederken Hamas ile de herhangi anlaşma olmadığını açıkladı.

        Savaşın ancak İsrail tarafından belirlenen hedefler gerçekleştirilince biteceğini de ekledi. Netanyahu ayrıca herhangi bir baskının kendisini yıldıramayacağını ve zafere ulaşana kadar devam edeceğini ifade etti.

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