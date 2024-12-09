İsrail Lazkiye'ye saldırdı

Suriye'de Beşar Esad Yönetiminin devrilmesi ile birlikte yaşanan geçiş süreci bazı bölgelerde güvenlik kaybına yol açtı. İsrail, Baas Rejiminin devrildiği gerekçesiyle 1974 yılında imzalanan Çatışmasızlık Anlaşmasını yok sayarak Golan Tepeleri'nin tamamını ve Hebron Dağı'nı işgal etti.

İsrail 9 Aralık akşamı ise Lazkiye Limanı'nda demirli bulunan Suriye Donanmasını imha etmek amacıyla büyük bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Lazkiye'nin ardından Şam'ın Adra kentinde bulunan silah depolarını da hedef aldı.

DERA VE KUNEYTRA HEDEFTE İsrail ayrıca dün geceden beri Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ve Kuneytra bölgelerine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi. Aktarılan bilgilere göre İsrail Ordusu Kuneytra'da 4-5 kilometre kadar da içeri girdi. REKLAM Suriye'de yaşanan geçiş sürecinden istifade eden İsrail, Baas Rejiminden kalan silahların, gemilerin ve mühimmatların Suriyeli muhaliflerin eline geçmesini engellemeye çalışıyor.