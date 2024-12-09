Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!

Süper Lig'de 15. haftayı geride bırakan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Son olarak Beşiktaş karşısında çıktığı derbi mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan Sarı-lacivertliler eleştirilerin odağında yer aldı.

FENERBAHÇE HEDEF MAÇLARINI KAZANAMIYOR Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ardından çıktığı Göztepe mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sonrası çıktığı 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, ligin 6. haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-1 kaybetti. 7. haftada Antalyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılırken 8. haftayı ise BAY geçti. 9. haftada sezona iyi başlayan ve ligde üst sıralarda bulunan Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe yine bir hedef maçından galibiyetle ayrılamadı. Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

REKLAM Ardından Süper Lig'de 5 maçlık seri yakalan Fenerbahçe, 15. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sezona iyi başlayan ardından sert bir düşüşle geriye doğru giden Beşiktaş'ta hem Teknik Direktör van Bronckhorst ile yollar ayrıldı hem de başkan Hasan Arat istifa etti. Bu sürecin gölgesinde ilk önemli maçına çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı ve yaralarını sardı. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.