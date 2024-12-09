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        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Otosan tarihindeki ilk elektrikli model tanıtıldı - Otomobil Haberleri

        Hem tarihindeki hem de Romanya'nın ilk elektrikli otomobilini üretti

        Son yıllarda kapsamlı bir yatırım hamlesi yapan Ford Otosan, tarihindeki ilk yüzde 100 elektrikli binek otomobili üretmeye başladı. Ford Otosan tarihinde bir ilki temsil eden Ford Puma Gen-E'in tanıtımı, otomobilin üretim adresi olan Romanya'daki Craiova fabrikasında yapıldı. 2022'de Craiova fabrikasını Ford'dan satın alarak uzun yılların ardından binek otomobil üretimine geri dönen Ford Otosan, Puma Gen-E ile birlikte bir ilke daha imza attı. Öyle ki, Romanya'da bugüne kadar üretilen ilk elektrikli otomobil ülkenin milli markası Dacia tarafından değil, Otosan'ın Craiova fabrikasında Türk mühendislerin katkılarıyla üretildi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 09.12.2024 - 07:00 Güncelleme: 09.12.2024 - 07:00
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        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
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        Ford Otosan tarihinde yeni bir dönüm noktası daha geride kaldı. Ford'un Romanya'daki Craiova Fabrikası'nı satın aldıktan sonra, çok uzun yılların ardından yeniden binek otomobil üretmeye başlayan Otosan, ilk yüzde yüz elektrikli binek modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

        Ford'un b-segment SUV modeli Puma'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu, Craiova Fabrikası'nda düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtıldı.

        Puma Gen E adı verilen otomobil, karma kullanımda 376, sadece şehir içi kullanımda ise 523 km mesafe gidebiliyor.

        Öte yandan, Romanya’da bugüne kadar üretilen ilk yüzde 100 elektrikli otomobili de ülkenin milli markası Dacia'dan önce Otosan üretti. Dacia'nın elektrikli modeli Spring, Çin'de üretilerek Avrupa'ya gönderiliyor.

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        İKİNCİ ÇEYREKTE TÜRKİYE'YE GELECEK

        Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Puma Gen E'nin yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacağını bildirdi.

        Türkiye otomotiv pazarının 2024'ü geçen yıl ile benzer olacak şekilde 1.2 milyon adet seviyesinde kapayacağını kaydeden Yücetürk, "Elektrikli araçların pazar payı bu yıl yüzde 8, 2025'te ise yüzde 10'u görür. Her geçen gün yeni bir elektrikli model satışa sunuluyor, bu da pazarın büyüyeceğini gösteriyor" dedi.

        Gelecek hedeflerini de paylaşan Yücetürk, "2025'te pazar payımızı artırmayı planlıyoruz. Bunu özellikle hafif ticari modellerimizin katkısı ile yapacağız" diye konuştu.

        Otomobilde sadece iki donanım bulunuyor. Giriş versiyon Gen E, üst versiyon ise Gen-E Premium olarak adlandırılıyor. Bu durum, Ford'un elektrikli araçlar ile birlikte donanım paketlerini sadeleştirdiğini de gözler önüne seriyor.

        FORD'UN YENİ MODELLERİ TÜRK İSME EMANET

        Craiova'daki lansmanda Puma Gen E'nin tanıtımını ise sürpriz bir isim yaptı. Ford Motor Company'de üst düzey bir pozisyonda çalışan bir Türk yönetici olan Umut Günsay, uluslararası katılımcılara otomobilin detayları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

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        Ford Motor Company'de Ürün Pazarlama Yöneticisi olarak görev alan ve Ford Avrupa'nın Köln'deki merkezinde çalışan Günsay, markanın geleceği hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

        Günsay, "Style, Titanium, ST-Line, Vignale gibi içten yanmalı motora sahip araçlarımızda sunulan donanımlar yerine, daha yalın bir konsepte geçiyoruz. Elektrikli modellerimiz ile birlikte, sadeliği ön plana çıkarıyoruz ve sadece 2 donanım paketi ile ilerliyoruz" dedi.

        Sunumdan sonra, kısa bir sohbet etme imkanı bulduğumuz Günsay, Ford Otosan'daki kariyerine 2008'den sonra Ford Avrupa'da devam ettiğini belirtti. O tarihte, Ford'un Avrupa'daki merkezinde Türkiye'den gelip çalışan neredeyse tek kişi olduğunu vurgulayan Günsay, son yıllarda ise Türkiye'den çok sayıda mühendisin Ford'un Köln'deki merkezinde çalışmaya başladığını bildirdi.

        Bugüne kadar Ford'da şasi geliştirme, binek araç kârlılık, maliyet yönetimi ve son olarak da ürün pazarlama gibi hem otomotiv üretimi ve hem de ürün tarafında farklı sorumluluklar alan Günsay'ın, gelecekte daha da önemli görevler üstlenmesi sürpriz olmayacaktır.

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        2022'DE SATIN ALDI, 490 MİLYON EURO YATIRIM YAPTI

        Ford Otosan, Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını satın almak üzere 2022'nin ilk çeyreğinde Ford Motor Company ile anlaşmaya varmıştı. O dönem yapılan açıklamada, Romanya'daki tesisi satın almak için Otosan'ın ilk etapta 575 milyon euro ödeme yapacağı, 2028'den sonra ise 140 milyon euroluk ek bir yatırımın daha gündeme geleceğini bildirilmişti.

        Satın alma sürecinin ardından başlayan 490 milyon Euro'luk yatırımın 2025'te tamamlanacağı Romanya'daki fabrikada Puma, Transit Courier ve Tourneo Courier modelleri üretiliyor. Bu modeller ile birlikte fabrikanın toplam üretim kapasitesi ise yıllık 272 bin adet olarak açıklanıyor. Bu rakam, Otosan'ın fabrikaları içerisinde en yüksek kapasite değeri olarak da dikkat çekiyor.

        Ford Otosan'ın, Ford Avrupa'daki 9 elektrikli modelinin 6'sının üretiminden sorumlu olduğu belirtilirken, bu modellerin 3'ü ise Craiova'da üretiliyor.

        Tesisteki çalışan sayısı ise, Gölcük fabrikası ile birlikte Ford Otosan'ın en çok istihdamın sağlanan iki fabrikasından biri konumunda. Gölcük ve Craiova'da 6 bin 600'er kişiyi istihdam eden Otosan, Eskişehir'de 3 bin 400 kişiyi, Yeniköy'de ise 4 bin 400 kişiyi istihdam ediyor.

        FABRİKADAN ÇIKAN ARAÇ KÖSTENCE'DEN KARASU'YA GÖNDERİLİYOR

        Ford Otosan'ın Romanya'daki tesisinin 10 kilometrelik bir demiryolu hattı bulunuyor. Bu sayede lojistik olarak bir avantaj sağlanmış oluyor. Craiova'da üretilen araçların Türkiye'ye gönderiminde ise son dönemde Köstence limanının öne çıktığını öğreniyoruz.

        Burada üretilen araçlar, Köstence limanından Karasu'ya gönderiliyor. Böylece, otomobillerin gönderim süresi önemli ölçüde kısalıyor.

        Fakat, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte operasyonları çok büyük ölçüde gerileyen Odessa limanındaki trafiğin Köstence'ye kaydığı, bunun da son dönemde lojistikte bir takım gecikmeler yarattığı aktarılıyor.

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