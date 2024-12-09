Altına Çin dopingi

Altın fiyatlarında 2 hafta üst üste yaşanan haftalık düşüşün ardından, yeni haftaya yükselişle başlandı. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.6 yükselerek 2.648 dolara çıktı.

Gram altın da benzer şekilde 2.942 liradan 2.968 liraya çıktı.

Bu sabahki yükselişte Çin Merkez Bankası etkili oldu. Hafta sonu yayımlanan resmi verilere göre Çin Merkez Bankası kasım ayında 6 aylık aranın ardından yeniden altın alımlarına başladı.

Altın fiyatları kasım ayında ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zafer kazanmasının ardından yüzde 5 gerilemişti. Bu haziran ayından bu yana kaydedilen ilk aylık düşüş olmuştu. Trump'ın ekonomi politikalarının doları güçlendireceğine yönelik beklentiler altında satış yaşanmasına sebep oldu. GRAM ALTIN BU YIL YÜZDE 51.6 YÜKSELDİ Altının ons fiyatı ekim sonunda 2.790 dolar ile tarihi zirvesine ulaşmıştı. Kasım ayında yaşanan düşüşe rağmen ons fiyatı 2024 genelinde yüzde 29 yükseldi.