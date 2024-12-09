Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşmış ve karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın özellikle Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj arasında geçen pozisyonu, VAR'da izlemesine rağmen kırmızı kart vermemesi tepki çekmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, mücadele sonrası "Gerçekten çok üzgünüz. Üç hafta önce sakatım diyerek bizim şu an 2. sıradaki rakibimizin karşısına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper’i, bir milli oyuncuyu katletti. O hakem hemen hakemliği bıraksın. VAR’a gitti. Başka kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum. Kırmızı kartın başkan bir tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış Alper’i katlederken seyreden hakem, VAR’a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. REKLAM