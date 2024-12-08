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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan hakem ve TFF'ye Barış Alper Yılmaz tepkisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan hakem ve TFF'ye Barış Alper Yılmaz tepkisi!

        Galatasaraylı yöneticiler Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faule kırmızı kart göstermeyen hakem Turgut Doman'ı hedef alan yöneticiler, TFF ve MHK'ye de tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:21
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        G.Saray'dan hakem ve TFF'ye büyük tepki!
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        Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul gündem oldu. Arnavut futbolcu sarı kart görürken, sarı-kırmızılılar kırmızı kart itirazlarında bulundu.

        Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, TFF ve hakemleri hedef alan sert açıklamalar yaptı.

        METİN ÖZTÜRK: HEMEN HAKEMLİĞİ BIRAKSIN!

        Faulü yapan Manaj ve VAR uyarısının ardından pozisyonu izlemesine rağmen sarı kart kararını değiştirmeyen hakem Turgut Doman'ı sert bir dille eleştiren Metin Öztürk, "Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti." dedi.

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        "GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİK"

        Öztürk sözlerine şöyle devam etti: "Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok. Bu yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerinden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler."

        İBRAHİM HATİPOĞLU: LANET OLSUN BÖYLE 3 PUANA!

        İbrahim Hatipoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün bu hakem düdüğünü asmalıdır. Barış'ın durumu kötü, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman, bunun bir futbolcu olduğunu düşünmezsiniz. Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış Alper'e müdahalede bulunuyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecek. El insaf!"

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