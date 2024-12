Galatasaray'dan hakem ve TFF'ye Barış Alper Yılmaz tepkisi!

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul gündem oldu. Arnavut futbolcu sarı kart görürken, sarı-kırmızılılar kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, TFF ve hakemleri hedef alan sert açıklamalar yaptı.

"GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİK"

Öztürk sözlerine şöyle devam etti: "Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok. Bu yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerinden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler."