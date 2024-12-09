ABD Dışişleri Bakanlığı, Colani ile görüşüp görüşülmeyeceği sorusuna, "ABD farklı şekillerde herkesle görüşme kabiliyetine sahiptir" açıklaması yapıldı.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beşar Esad'ın Yönetiminin devrilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Blinken, DAEŞ'in geçiş sürecinden faydalanıp yeniden harekete geçebileceğine dikkat çekerek, bunun olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Blinken, Esad'ın düşüşünün birçok avantaj sağladığını ancak beraberinde birçok dezavantajı da beraberinde getirdiğini ifade etti. Blinken ayrıca Suriye halkının kendi geleceğini tayin hakkına sahip olduğu konusuna da vurgu yaparak demokrasi çağrısında bulundu.

"MUHALİFLERİN AÇIKLAMALARINDAN MEMNUNUZ"

Blinken, ayrıca muhalifler hakkında da konuştu. Dışişleri Bakanı, "Muhaliflerin bütün etnik ve dini grupları kapsayıcı hükümet kurma çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz ancak önemli olan bunların hayata geçmesidir." dedi.