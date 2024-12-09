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        Haberler Dünya Blinken'dan Suriye açıklamaları | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığından Colani sorusuna yanıt: Herkesle görüşebiliriz.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, HTŞ Lideri Colani ile görüşülüp görüşülmeyeceği sorusuna "ABD farklı yollarla herkesle görüşme kabiliyetine sahiptir" yanıtını verdi. Diğer yandan Antony Blinken, Baas Rejiminin devrilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Blinken, DEAŞ'ın yeniden güç kazanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtirken, Suriye halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 22:38 Güncelleme: 09.12.2024 - 23:00
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        ABD Dışişleri: Herkesle görüşebiliriz
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Colani ile görüşüp görüşülmeyeceği sorusuna, "ABD farklı şekillerde herkesle görüşme kabiliyetine sahiptir" açıklaması yapıldı.

        Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beşar Esad'ın Yönetiminin devrilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Blinken, DAEŞ'in geçiş sürecinden faydalanıp yeniden harekete geçebileceğine dikkat çekerek, bunun olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

        Blinken, Esad'ın düşüşünün birçok avantaj sağladığını ancak beraberinde birçok dezavantajı da beraberinde getirdiğini ifade etti. Blinken ayrıca Suriye halkının kendi geleceğini tayin hakkına sahip olduğu konusuna da vurgu yaparak demokrasi çağrısında bulundu.

        "MUHALİFLERİN AÇIKLAMALARINDAN MEMNUNUZ"

        Blinken, ayrıca muhalifler hakkında da konuştu. Dışişleri Bakanı, "Muhaliflerin bütün etnik ve dini grupları kapsayıcı hükümet kurma çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz ancak önemli olan bunların hayata geçmesidir." dedi.

        Blinken son olarak Suriye'nin parçalanması konusunda herhangi bir niyetleri ve çıkarları olmadığını belirterek Suriye'nin bütünlüğüne vurgu yaptı.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise DAEŞ'e karşı YPG Terör Örgütü ile olan iş birliklerini sürdürecekleri ifade edildi.

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