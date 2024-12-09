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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir? - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?

        2007'de imzalanan STA ile Türkiye ve Suriye 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflemişti. 2010 yılında ilk kez dış ticaret hacmi 2 milyar doları aşarken 2011'den sonra başlayan iç savaş tüm ekonomik hedeflerin rafa kalkmasına yol açtı. 2010'da Türkiye'den Suriye'ye ihracatta 607.2 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü öne çıkarken 2023'te ilk sırayı 431.8 milyon dolarla 'hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri' sektörü aldı. 2010-2023 yılları arasında kimyevi maddeler ihracatı 607.2 milyon dolardan 176.4 milyon dolara, çelik sektörünün ihracatı 194.3 milyon dolardan 111.5 milyon dolara, çimento ihracatı ise 200.5'ten 76.4 milyon dolara geriledi. Şimdi iki ülke arasında beklenen normalleşmeyle gözler yeniden bu sektörlere çevrilecek

        Giriş: 09.12.2024 - 17:28 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:30
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        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
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        Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle şimdi gözler ülkede kurulacak yeni sistem ve bu sistemin aktörlerine çevrildi. Henüz pek çok belirsizlik var olsa da önümüzdeki dönemde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. 2000'lerin başında Beşar Esad kendisini reformcu bir lider olarak konumlandırmaya çalışırken Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkiler de önemli bir gelişme kaydetmişti.

        Özellikle 2007'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın(STA) etkisiyle 2006'dan 2010'a gelene kadar iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 3 katına çıkmıştı. 2009 yılında iki komşunun hükümetleri ticaret hacminde 5 milyar dolar hedefini koymuştu.

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        2010;'a gelindiğinde Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 1 milyar 844 milyon dolara ulaşırken, ithalatı da 452 milyon 493 bin dolar oldu. Böylece Türkiye-Suriye ticaret hacmi ilk kez 2 milyar doları aşarak 2.3 milyar dolara dayandı.

        Ancak 2011 yılında Suriye'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler ve yaşanan karışıklığın bir iç savaşa evrilmesiyle 5 milyar dolarlık hedef de rafa kalktı. Kasım 2011'de Türkiye Suriye'ye yönelik ticareti de kısıtlayıcı yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu yaptırımlardan bağımsız şekilde Suriye'de de zaten iç savaş nedeniyle ekonomik aktivite de büyük bir düşüş yaşandı.

        Yıllara göre Türkiye-Suriye ticareti:

        Yıl İhracat ($) İthalat ($)
        2010 1.844.604.582 452.493.426
        2011 1.609.861.216 336.646.450
        2012 497.960.228 67.448.462
        2013 1.024.473.298 84.909.318
        2014 1.800.962.479 115.498.978
        2015 1.522.031.769 51.506.053
        2016 1.321.981.350 65.388.846
        2017 1.363.165.167 70.560.814
        2018 1.344.841.740 69.388.867
        2019 1.225.872.220 90.135.245
        2020 1.153.797.102 206.121.885
        2021 1.626.128.314 144.122.922
        2022 1.555.552.512 166.648.016
        2023 1.359.547.908 223.560.849

        2021'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 600 milyon doların altına geriledi. Peki Suriye'de oluşacak yeni yönetimle beraber başlaması beklenen iki ülke arasındaki normalleşme süreci Türkiye'deki hangi sektörleri etkileyebilir?

        KİMYEVİ MADDELER VE ÇİMENTO ZİRVEDEYDİ

        Bunun için Suriye'ye ihracatın zirve yaptığı 2010 yılına bakmak bazı fikirler verebilir. 2010 yılında kimyevi maddeler 607.2 milyon dolarla sektörler arasında ilk sırada yer almıştı. Bunu 200.5 milyon dolarla çimento ve 194.3 milyon dolarla çelik ihracatı takip etti.

        Türkiye'nin Suriye'ye sektörlere göre ihracatı(2010):

        Sektör 2010 (dolar)
        KİMYEVİ 607.249.089
        ÇİMENTO 200.474.210
        ÇELİK 194.320.733
        HUBUBAT 174.066.956
        ELEKTRİK 151.720.628
        TEKSTİL 116.522.019
        MAKİNE 94.325.962
        OTOMOTİV 65.261.062
        DEMİR 59.127.207
        AĞAÇ ORMAN 46.420.771
        CANLI HAYVA 37.401.320
        MADENCİLİK 35.663.155
        KONFEKSİYON 18.643.532
        GEMİ 18.045.500
        FINDIK 8.602.767
        TÜTÜN 8.538.870
        HALI 7.794.571
        DERİ 3.137.128
        KURU MEYVE 2.930.784
        YAŞ MEYVE-SEBZE 2.706.560
        MEYVE SEBZE 1.440.202
        DEĞERLİ MADEN 162.372
        KESME ÇİÇEK 121.334
        DİGER SANAYİ 65.961

        HUBUBAT İLK SIRAYA ÇIKTI

        2023 yılına geldiğimizde ise 'hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri' ihracatı 431.8 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 176.4 milyon dolarla ikinci sırada yer alsa da 2010 zirvesinin yaklaşık 430 milyon dolar altında kaldı.

        2010 yılında 151.7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren elektrik ve elektronik sektörü 2023'te ise 111.5 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2010-2023 yılları arasında çelik sektörünün ihracatı ise 194.3 milyon dolardan 111.5 milyon dolara geriledi.

        Türkiye'nin Suriye'ye sektörlere göre ihracatı(2023):

        Sektör 2023 (bin dolar)
        Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 431.847
        Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 176.359
        Elektrik ve Elektronik 132.743
        Çelik 111.546
        Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 83.677
        Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 76.427
        Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 69.833
        Meyve Sebze Mamulleri 41.712
        Tekstil ve Hammaddeleri 36.665
        Otomotiv Endüstrisi 28.529
        Hazırgiyim ve Konfeksiyon 27.687
        Demir ve Demir Dışı Metaller 26.456
        İklimlendirme Sanayii 26.016
        Yaş Meyve ve Sebze 21.525
        Tütün 19.420
        Makine ve Aksamları 15.592
        Halı 15.053
        Madencilik Ürünleri 9.174
        Deri ve Deri Mamulleri 7.796
        Kuru Meyve ve Mamulleri 5.589
        Fındık ve Mamulleri 1.344
        Süs Bitkileri ve Mamulleri 1.090
        Zeytin ve Zeytinyağı 464
        Mücevher 41
        Gemi, Yat ve Hizmetleri 10
        Diğer Sanayi Ürünleri 0,00
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