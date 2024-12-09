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        Haberler Dünya Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı | Dış Haberler

        Hollanda'ya ait F-35'ler Baltık Denizi'nde Rus savaş uçaklarına önleme yaptı

        Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları uluslararası hava sahasının NATO sorumluluk bölgesine yakın bir noktasında Su-27 Rus savaş uçaklarına önleme yaptı. Olay geçtiğimiz cuma günü Baltık Denizi'nde gerçekleşti. Açıklama Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'tan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 19:38 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:53
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        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
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        Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları, Rusya'ya ait Su-27 savaş uçaklarına önleme yaptı.

        Savunma Bakanının yaptığı açıklamaya göre Su-27 savaş uçaklarına gözetleme ve keşif uçakları da eşlik ediyordu. Brekelmans yaptığı açıklamada Hollanda Hava Kuvvetlerinin NATO'yu savunmaya her zaman hazır olduğunu bildirdi.

        Hollanda Aralık ayının başından beri NATO'nun doğu kanadını korumak amacıyla Baltık Denizi'nde devriye uçuşları düzenliyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleşen olay bir hava devriyesinde gerçekleşti.

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        Rus uçaklarına önleme yapan Hollanda Hava Kuvvetleri, NATO sorumluluk bölgesi boyunca Rus uçaklarına eşlik ederek NATO sorumluluk bölgesine girmelerine izin vermedi.

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