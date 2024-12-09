Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları, Rusya'ya ait Su-27 savaş uçaklarına önleme yaptı.

Savunma Bakanının yaptığı açıklamaya göre Su-27 savaş uçaklarına gözetleme ve keşif uçakları da eşlik ediyordu. Brekelmans yaptığı açıklamada Hollanda Hava Kuvvetlerinin NATO'yu savunmaya her zaman hazır olduğunu bildirdi.