Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 26 bin 673 sağlık personeli alınacak | Son dakika haberleri

        26 bin 673 sağlık personeli alınacak

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 01:42 Güncelleme: 10.12.2024 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        26 bin 673 sağlık personeli alınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verildi.

        Yayımlanan karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 yeni sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        ABD Dışişleri: Herkesle görüşebiliriz
        ABD Dışişleri: Herkesle görüşebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çin'den büyük tatbikat
        Çin'den büyük tatbikat
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı