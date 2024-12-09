Çin'den büyük tatbikat

Çin, Tayvan geriliminde tansiyon yeniden yükseldi. Çin Donanması 90 savaş gemisinin katılımıyla yapılacak tatbikat için ilgili hava ve deniz sahasını geçişe kapattı. Tatbikat Tayvan kıyıları boyunca düzenlenecek olduğundan Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduya savaşa hazır olma emri verildi.

To counter #PLA activities, #ROCArmedForces have initiated combat readiness exercises and will closely monitor the situation. Any unilateral provocations could undermine Indo-Pacific peace and stability. We will address all gray zone incursions and ensure our national security. pic.twitter.com/5RDXseCt86 — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 9, 2024

Tek taraflı atılacak herhangi bir provokasyonun bütün bölgeyi tehlikeye atacağını belirten Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür hamlelerden uzak durulması konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada eğer Tayvan karasuları ihlâl edilirse müdahalede bulunulacağı ifade edildi.