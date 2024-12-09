9 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'te kontrolü ele geçirdi. Öte yandan Türkiye'deki Suriyeliler, Cilvegözü sınır kapısında yoğunluk oluşturdu
* Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kazada 6 askerin şehit olduğunu bildirdi
* Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta aranın ardından Suriye gündemiyle toplandı
* Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu: Çimentocular tavan yaptı
* TFF, Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'nın da Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı
* 80 yaşında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda son yolculuğuna uğurlandı
* Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını duyurdu