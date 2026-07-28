Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap açıklaması, Özgür Özel: Yeni Parti milletimizin ihtiyacıydı, Beşiktaş'ta Salah gerçekleri

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AHBAP SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

2. İletişim Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına değindi "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor." ifadelerini kullandı

AHBAP SORUŞTURMASINDA ÜNLÜLER İFADE VERDİ

Öte yandan 28 şüphelinin tutuklandığı Ahbap soruşturmasında, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılan 16 ünlü isim, ifadelerini vermeyi sürdürüyor. Son olarak Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, AHBAP Derneği'ne kayyum atanmasına karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: YENİ PARTİ MİLLETİMİZİN İHTİYACIYDI

YENİ Parti lideri Özgür Özel, kapalı grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "YENİ Parti milletimizin ihtiyacıydı. Milletin beklentilerine yönelik olarak partimizi kurduk" dedi. Kapalı grup toplantısında parti yönetimi de belirlendi. Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba Grup Yönetim Kurulu'nda yer aldı.

ABD - İRAN SAVAŞI'NDA ALTINCI AY

ABD - İsrail ve İran arasındaki savaşta son durum ne bakacağız. Trump'ın "kısa sürede sona ereceğini" söylediği İran Savaşı altıncı ayına girerken, çatışmaların geleceğine ilişkin belirsizlik hâlâ sürüyor.

TRUMP: İRAN'IN ARTIK ANLAŞMALARI BOZMASINA İZİN VEREMEYİZ

ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada "İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var. İran ile bir anlaşmaya varmak, ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir. İran'ın artık anlaşmaları bozmasına izin veremeyiz." dedi.

"İSRAİL SALDIRMAK İSTEDİ, ABD ONAY VERMEDİ"

İsrail Savunma Bakanı Katz, "İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istiyoruz ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle şu an buna onay vermiyor" dedi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN İKİNCİ EL ARAÇTA FIRSATÇILIĞA CEZA

İkinci el araçlarla ilgili bir haberimiz var şimdi. Ticaret Bakanlığı, kampanyalı satış fiyatının üzerinde ve 6 bin kilometre şartı dolmadan ikinci el olarak satışa sunulan araç nedeniyle ilgili bir işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, ilanlardaki kilometre bilgisindeki farklılığın da incelemeye alındığını bildirdi.

BLOK3'E SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİASINDA 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Blok3 sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın'a suikast hazırlığında oldukları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 'Şapkalı' suç örgütü ile irtibatlı oldukları belirlendi. Öte yandan İstanbul'da Barış Boyun ve Gündoğmuş çetelerine de operasyon düzenlendi ve 14 şüpheli yakalandı.

BEŞİKTAŞ'TA SALAH GERÇEKLERİ: TAPUYU İSTEMEDİĞİ KALDI

Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferi sürekli değişen ve artan talepler nedeniyle durdu. HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre, Futbol direktörü Önder Özen "Şimdilik masadan kalktık" derken, Mısırlı futbolcunun forma satışlarından yüksek pay talebi bardağı taşırdı. Özen, "Kulübün daha önce kimseye vermediği boyutta bir istek çıktı imaj haklarında. Başkanımız duracağı yeri iyi tespit edip duracağı yerde kaldı. Menajeri yasal komisyonun üzerine çıktı." dedi.