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        Haberler Dünya Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmek istiyoruz | Dış Haberler

        Rusya: ABD ile iş birliğine hazırız

        ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda dünyada yaşanan son gelişmeler ele alınırken özellikle ABD-Rusya ilişkilerinin geleceğine dair konuların üzerinde duruldu. Sergey Lavrov, ABD ile dünyanın geleceği için iş birliğine hazırlık olduklarını ifade ederek barış eli uzattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:35
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        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
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        ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda özellikle ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ele alınırken Ukrayna'daki durum da değerlendirildi. Tucker Carlson, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir röportaj gerçekleştirmiş ve bu sebeple Batı'da ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

        Sergey Lavrov, ABD ile bir savaşta olmadıklarının altını çizerken "Amerikan vatandaşlarına ve tarihine saygı duyuyoruz. ABD ile dünyanın geleceği için iş birliği yapmamak için herhangi bir sebep göremiyorum." dedi.

        Ancak Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri ABD uzmanlarının yardımı olmadan kullanamayacağını dile getiren Sergey Lavrov, durumun tehlikeli olduğunu ifade ederek ABD'yi uyardı. Lavrov, Oreşnik balistik füzesinin de bu uyarının bir işareti olduğuna dikkat çekti. Batı tarafından dillendirilen nükleer silah kullanımı iddialarını ise endişe ile karşılayan Lavrov, bu tarz şeyleri dile getirmenin sorumsuzluk olduğunu vurguladı.

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        HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANMAYA HAZIRIZ

        Lavrov, nükleer ile ilgili açıklamada bulunarak "Batılı müttefikler Rusya'nın stratejik mağlubiyetinden bahsediyor. Tekrar ifade ediyorum ki böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğiz. Tekrar altını çiziyorum ki her türlü silaha başvuracak ve böylesi bir durumu engelleyeceğiz." dedi.

        Barış görüşmeleri hakkında da açıklamada bulunan Sergey Lavrov, Zelenskiy'nin planlarına uygun olarak bazı yerlerde zirveler düzenliyorlar. Bunların bizim açımızdan bir önemi yok diyerek barış anlaşmasının ancak Vladimir Putin'in yaz aylarında ortaya koyduğu kriterler doğrultusunda gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

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