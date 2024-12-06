ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda özellikle ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ele alınırken Ukrayna'daki durum da değerlendirildi. Tucker Carlson, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir röportaj gerçekleştirmiş ve bu sebeple Batı'da ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Sergey Lavrov, ABD ile bir savaşta olmadıklarının altını çizerken "Amerikan vatandaşlarına ve tarihine saygı duyuyoruz. ABD ile dünyanın geleceği için iş birliği yapmamak için herhangi bir sebep göremiyorum." dedi.

Ancak Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri ABD uzmanlarının yardımı olmadan kullanamayacağını dile getiren Sergey Lavrov, durumun tehlikeli olduğunu ifade ederek ABD'yi uyardı. Lavrov, Oreşnik balistik füzesinin de bu uyarının bir işareti olduğuna dikkat çekti. Batı tarafından dillendirilen nükleer silah kullanımı iddialarını ise endişe ile karşılayan Lavrov, bu tarz şeyleri dile getirmenin sorumsuzluk olduğunu vurguladı.