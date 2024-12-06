Galatasaray'da 2 formaya 3 aday!
Sivasspor deplasmanı öncesinde sakatlıklar Okan Buruk'un elini zorluyor. Bireysel çalışan Ismail Jakobs'un yetiştirilmesi için yoğun çaba harcansa da, oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle temkinli hareket edilecek. Sol bek ve sağ bek için ise 3 alternatif bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'la karşılaşacak Galatasaray'da savunmada arayışlar devam ediyor.
Kritik deplasman öncesinde sakatlıklar Okan Buruk'un elini epey zayıflatmış durumda... Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 3 stoperli kurguyu tercih eden deneyimli teknik adam, zorlu virajda dörtlü savunmaya dönmeyi düşünüyor. Buruk'u dörtlü kurguda en çok zorlayan bölge ise bekler...
Samsunspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs yüzde 100'üne yaklaşamadı. Çarşamba günü itibarıyla saha çalışmalarına başlayan Senegelli futbolcu, takım antrenmanlarına katılamadı.
Dün gerçekleştirilen antrenman sırasında da bireysel çalışan Jakobs'un sakatlığa meyilli olması teknik heyeti düşündürüyor. Okan Buruk uzun süreli bir sakatlığa dönüşmemesi adına 25 yaşındaki oyuncu için temkinli hareket etmeyi planlıyor.
Bodrum FK deplasmanında sakatlanan Kaan Ayhan ise henüz saha çalışmalarına başlayamadı.
Sol stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığında Metehan Baltacı'nın görev yapması bekleniyor.
Sağ bek ve sol bek için henüz kararını vermeyen Buruk'un bu 2 forma için 3 adayı bulunuyor.
Orijinal bölgesi sağ bek olan Elias Jelert, Kopenhag'ta defalarca kez sol bekte görev yaptı.
Daha önce hem sağ hem sol bekte oynayan Barış Alper Yılmaz ise şu anda sağ bek için favori durumda.