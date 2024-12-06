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        Haberler Ekonomi Borsa BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı - Borsa Haberleri

        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı

        SPK bülteninde BIST 50'de yer alan şirketler için açığa satış yasağının 2 Ocak 2025'ten itibaren kaldırılacağı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 07:07 Güncelleme: 06.12.2024 - 07:46
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        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
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        Sermaye Piyasası Kurulu BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığı duyurdu. Karar 2 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 tarihli kararı ile Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 02/01/2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına,

        Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

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        22 AYDIR AÇIĞA SATIŞ YASAĞI UYGULANIYORDU

        28 Şubat 2020’de COVID döneminde tüm paylarda açığa satış yasağı geldi. 30 Haziran 2020’de açığa satış, BIST-30 hisselerinde serbest bırakıldı. 12 Şubat 2021’de ise BIST 50 paylarında da açığa satış yasağı kaldırıldı. BIST-50 hisselerinde de serbest kaldıktan sonra 2021 ve 2022 yıllarında zaman zaman yukarı adım (up-tick) kuralının da uygulanmasına karar verildi. Deprem felaketi sonrası 6 Şubat 2023 tarihinde tekrardan tüm paylarda açığa satışın yasaklanmasına karar verildi. Böylece BIST 50'de 22 aydır açığa satış yasağı uygulanıyordu. Özellikle yerli ve yabancı yatırımcının tüm pazarlarda açığa satış kaldırılması için talepleri vardı. Uygulama nedeniyle hem işlem hacmi hem de endeks performansları negatif etkileniyordu.

        BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE NEDİR?

        Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır.

        Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için emrin baştan açığa satış emri olarak girilmesi gerekir. Gerçekleşen açığa satış işlemleri Günlük Bülten'de pay bazında, her fiyat seviyesinde miktar ve sözleşme adedi belirtilerek ilan edilir. Bu işlem, çoğunlukla bir varlığın fiyatının düşeceğini düşünen yatırımcılarca kullanılır.

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