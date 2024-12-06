Yıldızları giydiren Danimarkalı Saks Potts kepenk indiriyor

Bella Hadid, Kendall Jenner, Lady Gaga, Beyoncé ve Rihanna gibi ünlülerin favori markası olan Saks Potts, 2014 yılında, henüz 21 yaşında olan Cathrine Saks ve Barbara Potts tarafından Kopenhag’da kuruldu. Saks ve Potts anaokulundan bu yana arkadaştı ve kaban ürettikleri firmaya soy isimlerini verdiler.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan marka Instagram’dan yapılan bir açıklamayla hayranlarını şaşırtarak kepenk kapatma kararı aldığını duyurdu. Cathrine ve Barbara, kararın maddi sıkıntılardan kaynaklanmadığını belirtti. 10 yılı tamamlayan Cathrine ve Barbara, yenı̇ olasılıkları değerlendı̇rmek ı̇çı̇n zaman ayırarak, mı̇raslarını Saks Potts dışındakı̇ yenı̇ karı̇yer fırsatlarında nasıl kullanacaklarını araştırdıklarını paylaştı.

REKLAM "10 YIL HAYATIMIZIN EN İYİ, EN HARİKA VE UNUTULMAZ YILLARI OLDU" 2024’ün satışların yüzde 25 arttığı en güçlü mali yıl olacağını vurgulayan ortaklar şunları söyledi: “10 olağanüstü yılın ardından, alışılmadık tasarımlarıyla tanınan Saks Potts, 2025 baharında kapılarını kapatacak ve iş sahipleri olarak finansal başarı ve dikkate değer yaratıcı başarılarla dolu bir on yılı sonlandıracak. Başından beri, insanların beklemediği şeyleri sunmaya çalıştık ve bu karar, tam olarak buna sadık kalmak gibi hissettiriyor.

Saks Potts'u sadece 19-20 yaşında başlattığımızda, bizi alacağı çılgın ve olağanüstü yolculuğu asla hayal etmemiştik. Seul'de şık bir kadın ya da Kopenhag'da bisikletindeki bir kız olsun, tasarımlarımızı giyen birini görmek ne kadar inanılmaz bir duygu, hayal bile edemezsiniz. Bu 10 yıl, hayatımızın en iyi, en harika ve unutulmaz yılları oldu. Gerçekten kim olduğumuzu şekillendirdi ve şimdi 30'larımızın neler getireceğini görmek için heyecanlı ve sabırsızız.”