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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü | Son dakika haberleri

        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü

        Mersin'de içki içmek için oturduğu sofradaki 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren C.U. saklandığı evde yakalandı. İşlemleri devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 20:29
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        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
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        Mersin'de C.U., evde içki içtikleri sırada tartıştığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel’i bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Özel’le aynı evde bir araya gelerek içki içmeye başladı.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ, 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

        Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü.

        Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında C.U.'yu saklandığı bir evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. C.U.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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