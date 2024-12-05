Rusya: Sıcak savaş başlayabilir

Balistik füzelerin kullanımı ve askerî ittifak anlaşmaları ile birlikte dünyada savaş rüzgarları esiyor. Suriye sahasında yaşanan gelişmeler de 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor sorusunu tekrardan hatırlattı.

Gelinen son noktayla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaşanan gerilimlerden Batı'yı sorumlu tuttu. Sergey Lavrov yaptığı açıklamada gidişatın iyi yönde olmadığını ve soğuk savaşın her an sıcak bir savaşa evrilebileceğini ifade etti.

Batı'nın Ukrayna'ya barış gücü adı altında asker gönderebileceği iddialarını işaret eden Lavrov, "Bu tür fanteziler yüzünden durum daha da vahim bir hâl alıyor, bu tip iddiaları dile getirenler Vladimir Putin'in uyarılarını duymazlıktan gelenlerdir." dedi.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ukrayna destek konusunda herhangi bir kırmızı çizgileri olmadığını ve buna ordu sevk etmenin de dâhil olduğunu söylemişti.