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        Haberler Dünya Rusya: Sıcak savaş başlayabilir | Dış Haberler

        Rusya: Soğuk savaş her an sıcak savaşa dönüşebilir

        Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle beraber dünya gerilimli bir sürece girdi. Soğuk Savaş sonrası zayıflayan ittifaklar yeniden güçlenirken silahlanma yarışı da son hızla devam ediyor. Gelinen son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, soğuk savaşın her an sıcak savaşa dönüşebileceğini belirterek Batı'ya uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:54
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        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
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        Balistik füzelerin kullanımı ve askerî ittifak anlaşmaları ile birlikte dünyada savaş rüzgarları esiyor. Suriye sahasında yaşanan gelişmeler de 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor sorusunu tekrardan hatırlattı.

        Gelinen son noktayla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaşanan gerilimlerden Batı'yı sorumlu tuttu. Sergey Lavrov yaptığı açıklamada gidişatın iyi yönde olmadığını ve soğuk savaşın her an sıcak bir savaşa evrilebileceğini ifade etti.

        Batı'nın Ukrayna'ya barış gücü adı altında asker gönderebileceği iddialarını işaret eden Lavrov, "Bu tür fanteziler yüzünden durum daha da vahim bir hâl alıyor, bu tip iddiaları dile getirenler Vladimir Putin'in uyarılarını duymazlıktan gelenlerdir." dedi.

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        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ukrayna destek konusunda herhangi bir kırmızı çizgileri olmadığını ve buna ordu sevk etmenin de dâhil olduğunu söylemişti.

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise Ukrayna'ya asker gönderilmesi hakkında konuşmanın şu an için uygun olmadığını söyledi. Scholz'a göre böylesi bir adım için henüz çok erken.

        "AMERİKA ASYA-PASİFİK'İ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"

        Asya Pasifik özelinde açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi Avrasya'yı ve Pasifik'i istikrarsızlaştırmakla suçladı. Amerika'nın Asya'da müttefikleri ile yaptığı tatbikatlara vurgu yapan Lavrov, bu tip hamlelerin bölgeyi tehlikeye attığını ifade ederek ABD'yi uyardı.

        Sergey Lavrov son olarak, Avrasya ülkelerinin kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyleyerek Atlantik-Batı Avrupa hattına karşılık oluşabilecek bir Avrasya İttifakının altını çizdi.

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