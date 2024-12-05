Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi 11'i netleşiyor
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, derbinin ilk 11'ini netleştiriyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda, dev maç öncesinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Derbide kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Svensson, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak.
Siyah beyazlılarda, stoper hattındaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Gabriel Paulista, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
Uduokhai’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Alman futbolcu, sakatlığını atlatırsa maça 11'de başlayacak. Uduokhai oynayamazsa, savunmada Tayyip Talha'nın partneri Emirhan Topçu olacak.
Orta alanda Al-Musrati, Salih Uçan ve Gedson Fernandes’in şans bulması bekleniyor. Hücum hattının sağında Rafa Silva, solunda ise Semih Kılıçsoy'un yer alması planlanıyor.
İleri uçta ise Ciro Immobile görev yapacak. Diğer yandan Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda yaşadığı sakatlığını atlattı.