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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi? - Alışveriş Haberleri

        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?

        Irak, Türkiye'de görülen kuş gribi salgını nedeniyle tavuk ve yumurta ithalatını durdurma kararı aldı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise, İran'ın zaman zaman bu kısıtlamayı yaptığını ve kuş gribinin yayılmadığını belirterek, "Sadece şehir olarak Afyon'un adı geçiyor. Zaten burada da Tarım ve Orman Bakanlığı ihracat için sağlık sertifikası düzenlemiyor" dedi. Afyon, bu kısıtlamanın yumurta fiyatlarını da etkilemeyeceğini söyledi.

        Giriş: 05.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:56
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        Irak,Türkiye'den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
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        Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasına rastlandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Rusya, 12 Kasım 2024 tarihinden itibaren Konya'dan kümes hayvanı eti ve yumurta ithalatına geçici kısıtlamalar getirdi. Eskişehir ve Afyon’da da görüldüğü iddia edilen kuş gribi vakalarından sonra Irak da Türkiye’den tavuk ve yumurta ithalatını durdurdu.

        Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığına göre, Türkiye için önemli pazarlardan biri olan Irak, Türkiye İhracatçı birliklerine gönderdiği yazıda, Irak Gümrük Otoritesi tarafından Türkiye’de görülen kuş gribi (H5N1) nedeniyle tavuk ve yumurta ithalatının durdurulduğunu bildirdi.

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        İthalatı durdurulan ürünler ise kümes hayvanları, her türlü kuş (canlı ve donmuş), sofralık ve kuluçkalık yumurtalar, yırtıcı süs kuşları, kuş tüyleri ve kümes hayvancılığına dair tüm mamüller oldu.

        "IRAK SADECE DAMIZLIK YUMURTA ALIYORDU"

        Zaman zaman yerli üreticiyi koruyacağım diyerek İran’ın ithalatta kısıtlamaya gittiğini anımsatan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “2018 yılında zaten Irak siyasi sebeplerden Türkiye’den yumurta ithalatını durdurmuştu. O yıldan beri canlı hayvan ve damızlık yumurta haricindekiler yasaktı. Şu anda ihtiyacı olan yumurtayı yine Türkiye'den başka sıfatlarla, başka ülkeler adına zaten alıyor. Şimdi de kuş gribi sebebiyle kuş gribi çıkan bölgelerden almıyor.

        Şu anda da kuş gribini bahane ederek Türkiye'den almıyorum da diyebilir. Çünkü sadece damızlık yumurta alıyor. Diğer ülkeler ise Türkiye'de kuş gribi çıkan bölgelerden almıyorum, diğer ari bölgelerden almaya devam ediyorum diyor” dedi.

        “KONYA VE AFYON’A TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İHRACAT İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLEMİYOR”

        Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuş gribinin Konya’da çıktığını ancak yayılmadığını ve sadece şehir olarak Afyon’un adının geçtiğini söyleyen YUM-BİR Başkanı Afyon, “Kuş gribi yayılmadı ama küçük bir yer olarak da Afyon’un adı geçiyor. Zaten buralardan da Tarım ve Orman Bakanlığı ihracat için sağlık sertifikası düzenlemiyor. Sağlık sertifikası olmayınca da ihracat yapamıyoruz zaten. Dolayısıyla şu an Konya’dan ve Afyon’dan zaten ihracat yapılmıyor sağlık belgesi olmadığı için” açıklamasında bulundu.

        Afyon son olarak bu kısıtlamanın yumurta fiyatlarını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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