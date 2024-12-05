Deniz Akkaya'dan, kızı hakkında yeni iddialar; "Defalarca kez kasamı boşalttı"

"BENİ ÜZEN, DEFALARCA KASAYI AÇIP BOŞALTMASI"

Hayatımın en büyük şokunu geçen hafta yaşadım. Anne olarak nerede hata yaptığımı sorguluyorum. Kızım, her konuşmamı kayıt altına almış ve oraya depolamış. Bunlar benim bulabildiklerim, bilgisayarcıda ise çok daha derin bir araştırma yapılıyor. Bu, utanç verici bir hareket. Ancak beni daha da üzen, defalarca kasayı açıp boşaltmaya çalışması. Bir yandan, benden habersiz aldığı bilet için arkadaşına yalanlar söylerken, babasının da görevlerini yerine getirmediğini söylüyor ve ona hakaret ediyor.