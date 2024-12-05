Deniz Akkaya'dan, kızı hakkında yeni iddialar; "Defalarca kez kasamı boşalttı"
Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden olan kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni iddialarda bulundu. Akkaya, kızı Ayşe'nin Belçika seyahati için kendi kasasını boşalttığını açıkladı
Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin tarafından darp edilip balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Devlet korumasına alınan Özbilgin ise annesinin termosla kendisine vurduğunu söylemişti. Bu ifadelerin ardından Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Süreç hakkında sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Deniz Akkaya, bu sefer de kızının kasasını soyduğunu açıkladı.
Deniz Akkaya: Kızımla yaşadığım o sevimsiz gecede, beni balkona kilitlemişti ve bu olay yüzünden geçen hafta mahkemeye çıktık. O gece, ilk kez kızımın telefonuna baktım ve Belçika'ya arkadaşarıyla birlikte bir seyahat planladığını, babasından bilet aldığını gördüm. Telefonu görünce bana saldırdı ve beni balkona kilitledi. Yeni evimize taşınırken eski evde dinleme cihazı bulduk. Evdeki kayıtlar, basına sızdı. Ayrıca, evde fark etmediğim yeni bir telefon buldum ve bilgisayarımı almak için mahkemeden karar çıkarmaya çalıştılar. Geçen haftaya kadar bilgisayarı hiç karıştırmamıştım.
"BENİ ÜZEN, DEFALARCA KASAYI AÇIP BOŞALTMASI"
Hayatımın en büyük şokunu geçen hafta yaşadım. Anne olarak nerede hata yaptığımı sorguluyorum. Kızım, her konuşmamı kayıt altına almış ve oraya depolamış. Bunlar benim bulabildiklerim, bilgisayarcıda ise çok daha derin bir araştırma yapılıyor. Bu, utanç verici bir hareket. Ancak beni daha da üzen, defalarca kasayı açıp boşaltmaya çalışması. Bir yandan, benden habersiz aldığı bilet için arkadaşına yalanlar söylerken, babasının da görevlerini yerine getirmediğini söylüyor ve ona hakaret ediyor.
"16 SENELİK EMEK, TEK KALEMDE HARCANDI"
Bunlar her ailede olabilir; para çalınabilir, hepimiz cepten para almışızdır. Yalanlar söylenebilir, hepimiz küçük yalanlar söyledik ama defalarca kasayı açmak, şimdi de kendi kazancıma ortak çıkmaya çalışmak büyük bir tehlike. 36 dakika boyunca gözlerim yaşlı şekilde dinledim… Tam 7 aydır üzerime atılan bütün iftiralar, benden gizlenen bir Belçika seyahatine, onların planladığı zamandan önce öğrenmiş olmamdan kaynaklanıyor. 16 senelik emek, bir Belçika seyahatine engel olmam yüzünden bir kalemde harcandı. Üzgünüm…
"40 GÜNÜN BANA MALİYETİ 4 MİLYON TL OLDU"
Sakın buraya; "Sosyal medya bunun yeri mi?" diye yazmayın. Bugün itibarıyla 40 günün bana maliyeti, 4 milyon TL oldu. Bu çocuk için 4 ev sattım! Öyle laf yapanlar, benim yürüdüğüm yolları bir görsünler, sonra konuşsunlar. Hayatımda böyle vicdansızlık ve nankörlük ancak kendi çocuğumdan yaşanabilirdi. Bu kadar iftira ve saldırıyı bir tane uçak bileti için yapmışlar… Yazıklar olsun, sadece çok üzgünüm, başka bir şey diyemem.
"7 AYDIR OYNANAN TİYATRONUN ÖZETİ"
Kızının ingilizce konuşmlarının ses kayıtlarını da yayınlayan Deniz Akkaya; "Bu kadar uzun anlatmamın sebebi konuşmanın İngilizce olması. Defalarca kasam açıldı, mücevherler ve paralar konuşuldu. Çanakkale’de bir kripto konferansına katıldığımda kasa şifresini tek evladıma verdim. Benden habersiz uluslararası bir seyahat planlanmış ve arkadaşına bilet aldırmış. Kızım taşınma telaşına kızıp, babasıyla ilgili fikirlerini de paylaşmış. Bütün mesele bir bilet. Üzgünüm, 7 aydır oynanan tiyatronun özeti bu. Şahsımla ve anneliğimle ilgili iftiralar atan, ahlaksızca haber yapan herkese, kendi kötülüklerinde boğulmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.
"BİR BİLET İÇİN ATMADIĞI İFTİRA KALMADI"
Konuya ilişkin ingilizce yazılan bir yazışmayı da yayınlayan Deniz Akkaya; "Hâlâ özel hayata saygı diyerek bir kez bilgisayarları karıştırmamıştım. Bu yazıyı yazan çocuk, bir bilet için atmadığı iftira kalmadı. Hangisine üzüleceğimi inanın bilemiyorum. Ünlü bir annenin çocuğu olmayı bu kadar silah gibi kullanan başka biri oldu mu hatırlamıyorum? 15 yaşındaki çocuğuna, ağzına kadar para ve mücevher dolu kasanın şifresini veren anneye devlet eliyle tedbir kondu. Bunu kimse unutmasın! Bu tedbiri koyan ve elinde hiçbir makul sebep olmayan hâkime de bu kayıtları dinleyip utanacak mı? İngilizcesi varsa tabii" şeklindeki ifadeleri not düştü.
"NİCE ANNELERİN CANI YANMAYA DEVAM EDECEK"
Bir ses kaydı daha yayınlayan Deniz Akkaya; Baba konuya hâkim. Benden gizli bilet alındığını biliyor. Ses kaydında diğer çocuğun ailesiyle ilgili yorum yapabiliyor. Bu arada kasamdaki paraya ulaşamayan kızım, bipolar saçmalığını da ortaya atan kişi bu ses kaydı ile ortaya çıkıyor. Teşhisi koyan Ayşe . Türkiye Cumhuriyeti’nde bir hâkim, ergenliği ekstrem uçlarda geçiren, hırslı bir çocuğun ve kötü niyetli babanın iftiralarıyla 40 gündür kendi kazancımı engelliyor! Bunu kimse unutmasın.
Türkiye’deki kanun maddelerinde çocukların beyanı esastır, ancak bu durumun doğru yapılandırılması gerekiyor. Bugün bu konuyu belki hafifçe atlatmış olabilirim ancak çocukların kendi konforları için söyledikleri yalanlar nedeniyle bu ülkede nice annelerin canı yanmaya devam edecek.