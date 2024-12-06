Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

SVENSSON - OSAYI

Svensson: Beşiktaş'ın bu sezonki en istikrarlı isimlerinden biri olan Svensson, ligde 11 maça çıktı. Norveçli sağ bek, bu karşılaşmalarda 2 asist yaparken, maç başına da 2.18 top çalma istatistiği yakaladı.

Osayi: Fenerbahçe'de bu sezon sakatlık sorunları nedeniyle zaman zaman formasından uzak kalan Osayi-Samuel, ligde 7 maçta görev yaptı. Nijeryalı sağ bek bu maçlarda maç başına 1.86 top çalmayla mücadele etti.