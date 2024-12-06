Yatırımcı yüzde 0,64'lük altın hisse ile yönetime kazan kaldırdı

Borsa İstanbul'da şirket sahiplerinin küçücük pay ile koca şirketi yönetmesine, dahası yatırımcıları ve şirketi zarara uğratmasına neden olan altın hisse sorunu can yakmaya devam ediyor. Patronların küçük payları olduğu için kendi cebinden para çıkmayacak olması nedeniyle bedelli sermaye artırımına gidip yatırımcıdan sık sık para toplaması buna karşın halka açık şirketlerin temel işlevlerinden birisi olan kar payını hiç dağıtmaması Borsa İstanbul yatırımcısını bezdirmiş durumda. Bu durumun son örneği Işıklar Enerji'de yaşanıyor. Şirketi altın hisse ile medyatik ve popüler olan Rıza Kutlu Işık'ın yönetim kurulu başkanlığında Turgut Işık Mahdumları AŞ yönetiyor. Turgut Işık Mahdumları AŞ'nin Işıklar Enerji'deki payı yüzde 0,64. Altın hisseye sahip olan Turgut Işık Mahdumları AŞ bu ayrıcalık nedeniyle çok küçük bir paya sahip olduğu halde şirketi yönetiyor.

REKLAM Yatımcılar halka arz tarifinde hisse fiyatının 4 dolar olduğunu şu anda ise 30 cente indiğini belirtirken şirketin iyi yönetilmemesi sadece 1 kişiye gelir sağladığı gerekçesiyle bu duruma ciddi itirazlar edip davalar açıyor. Rıza Kutlu Işık ile ters düşen yatırımcılar kar payı dağıtımı yapmayan buna karşın sık sık bedelli sermaye artırımı ile yatırımcıdan para toplayan yönetime ateş püskürürken iş şirkete kayyum atanmasına kadar gitti.

GENEL KURUL YÖNETİME VİZE VERMEDİ Peki, Işıklar Enerji'de binlerce yatırımcıyı ilgilendiren süreç nasıl gelişti? Bilindiği gibi şirketlerin genel kurul yapabilmesi için yeter sayısı olan paylarının yüzde 25'ine ulaşması gerekiyor. Işıklar Enerji'de 2021 yılı Mayıs ayında 3 yıllığına genel kurul tarafından görevlendirilen yönetimin süresi Mayıs 2024'te doldu. Mayıs 2024'te yapılan genel kurulda ise genel kurul bırakın yönetime yeniden destek verip seçmeyi Genel Kurul tutanaklarını imza yetkisini bile mevcut yönetime vermedi. Turgut Işık Mahdumları AŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı olan Rıza Kutlu Işık bu yetkiyi alamayınca tutanaklar salonda bulunan tüm katılımcılar tarafından imzalandı. Ortaya şimdiye kadar görülmeyen bir durum çıktı. Yönetim de süresi dolmuş olarak şirketi yönetmeye devam etti.

AZİL ÖNERGESİNİ OYLATMADI Yönetim kurulunun süresi dolduktan sonra 13 Eylül 2024'te yapılan genel kurulda Turgut Işık Mahdumları adına altın hisseye sahip olan Rıza Kutlu Işık kendisi ve ekibini yeniden yönetime önerdi ancak bunu genel kurul reddetti. Yatırımcıların avukatı Mustafa Özdemir, daha sonrasında bir kısım yatırımcının farklı bir yönetim listesinin oylanmasını istediğini ancak divan başkanı Rıza Kutlu Işık'ın bu önergeyi oylamaya sunmadığını söyledi.

REKLAM Yine avukat Özdemir'in verdiği bilgiye göre genel kuruldaki başka bir hissedar, görev süresi dolan yönetimin görevi terk etmesi için azil önerisini sundu ancak salonda bulunan bakanlık temsilcisinin bu önerinin oylanmasını gerektiğini söylemesine rağmen Işık oylama yapılırsa azledileceğini bildiği için öneriyi de oylatmadı. KAYYIM ATANDI Bu süreçlerde bir çok yatırımcı şirketin yönetimine çok sayıda hukuk davası açtı ve savcılık şikayetlerinde bulundu. Bu hukuk sürecinde mahkeme kararı ile şirkete genel kurul yapması için kayyım atandı. Kayyım 12 Aralıkta genel kurul yapacak. Gündemde altın hisselerin kaldırılması var. Avukat Özdemir ayrıca şirkete açtıkları davaların KAP bildirimlerinin doğru ve detaylı bir şekilde yapılmamasından şikayetçi.

Özdemir konuyla ilgili şunları söylüyor: 'Işıklar Enerji ve Yapı Holding'de patron Rıza Kutlu Işık aile şirketi Turgut Işık Mahdumları'na ait yüzde 0.64 gibi komik bir rakamla şirkette dediğim dediklik yapıyor, yatırımcısına bilgi dahi vermiyor şirketine kayyım atanmasına sebep oluyor. Yönetim süresi 2024 yılı Mayıs ayında dolduğu halde yönetimi genel kurul iradesine teslim etmiyor, koltuk sevdasından vazgeçmiyor. Yatırımcılar yönetimi azletmek istiyor fakat bu öneriyi oylamaya bile sunmuyor hem de genel kuruldaki bakanlık temsilcisi uyarısına rağmen. İştirak şirketlerini de kullanıp kafa karıştırıcı şüpheli borsa işlemleri yapıyor. Sahip olduğu hisse sayısıyla kendi başına genel kurulunu bile toplayamaz durumda. Halka arzından bu yana tek kuruş temettü vermemiş, bedelli sermaye artışlarıyla ünlenmiş, yatırımcısına para kazandırmamış."