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        Haberler Gündem Güncel Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler | Son dakika haberleri

        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler

        İstanbul'da Esenler ilçesinde bulunan bir binanın kolonlarından ses geldiği iddia edildi. İncelemenin ardından 6 katlı bina tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 01:36 Güncelleme: 06.12.2024 - 01:36
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        Esenler'de, 6 katlı bir binanın kolonlarından sesler geldiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonrası bina tahliye edildi.

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        Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayan vatandaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.

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        Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı.

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        Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi.

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        Kolonlarından sesler gelen binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.

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