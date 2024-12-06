Çiğ köftecideki sapık tutuklandı! Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! İstanbul'da, çiğ köfte almak için bir dükkana giren genç kız, isminin C.S. olduğu öğrenilen şüpheli tarafından taciz edildi. Görüntüler kameraya yansırken sosyal medyada tepkiye neden oldu. Savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından kamera görüntüsünden tespit edilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.S. tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 06.12.2024 - 08:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:36 facebook

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