Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ ADAM! Çiğ köftecideki sapık tutuklandı | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı! Sosyal medyada büyük tepki çekmişti!

        İstanbul'da, çiğ köfte almak için bir dükkana giren genç kız, isminin C.S. olduğu öğrenilen şüpheli tarafından taciz edildi. Görüntüler kameraya yansırken sosyal medyada tepkiye neden oldu. Savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından kamera görüntüsünden tespit edilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.S. tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 08:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde, bir çiğ köfteci dükkanına giren genç kız, dakikalarca taciz edildi. Olay anı, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

        AA'da yer alan habere göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ve büyük tepki çekmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        ZANLI TESPİT EDİLDİ

        Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen C.S. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürülen C.S., savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #taciz
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!