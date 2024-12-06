Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike! "Pestisit" kalıntılarının giderilmesinde sodyum bikarbonat yeterince etkin mi?

Tükettiğimiz sebze ve meyveler üzerindeki pestisitler, sağlığımız için ciddi bir risk oluşturuyor. Ancak yapılan bir araştırma, sodyum bikarbonat çözeltisi kullanarak bu kalıntıların büyük ölçüde temizlenebileceğini gösterdi. Bu etkili ve pratik çözüm, güvenli gıda tüketimi için yeni bir kapı aralıyor. İşte bu önemli çalışmanın detayları ve sonuçları!