Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı! Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bu geceden itibaren ve yarın, Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü şiddetli sağanak bekleniyor. Yağışın, sel ve su taşkınına neden olabileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi. Yarın üç büyük kent ve bazı illerimizde beklenen hava sıcakları ise şöyle olacak...

AA / Habertürk Giriş: 06.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:17 facebook

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