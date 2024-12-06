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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı - Alışveriş Haberleri

        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı

        AB'nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Almanya'ya giden kuru incirlerde yüksek miktarda Okratoksin A tespit edildiğini duyurdu. Kuru incirleri piyasadan çeken Almanya duyuruyu 'ciddi' koduyla yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:18
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        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
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        Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine artan sayıda gıda ürünü geri gönderilmeye devam ediyor. Dün İtalya ve Bulgaristan'a yönelik bildirimlerde Türkiye'den gelen kuru incirlerde de en zehirli aflatoksin olan 'Aflatoksin B1' tespit edildi. Yine Bulgaristan'a yollanan narlarda ise yüksek miktarda asetamipirid ve sulfoxaflor isimli pestisitler bulunmuştu.

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        Son olarak bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Almanya'ya gelen kuru incirle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla piyasadan toplatıldığını duyurdu.

        RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730204 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Okratoksin A" tespit edildiği belirtildi. Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 8,0 µg/kg - ppb olması gereken "Okratoksin A" miktarı 227 ± 45,3 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

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        "Okratoksin A" gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak bilinir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.

        "BU YIL 4836 SEVKİYATTAN 49’U GERİ DÖNDÜ"

        Konuyla ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı yayımladığı notta Pestisit, yani zirai ilaç kullanımının azaltılması için, üretici ve ihracatçı birlikleriyle işbirliği içinde bir dizi çalışma yapıldığını bildirdi. Bakanlık kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle bu yıl 4836 sevkiyattan 49’u geri döndüğünü açıkladı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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