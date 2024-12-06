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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e gel, görüşelim demiştik

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e gel, görüşelim demiştik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin, "Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Bölge sıkıntıda" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        SURİYE'DEKİ OLAYLAR: Terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim' demiştik. Esed'den olumlu bir cevap alamadık. İdlib'den sonra Hama, Humus muhaliflerin elinde. Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Bölge sıkıntıda. Lübnan'dan bir haber aldım, onun da bir görüşme talebi var. Biz de elimizden geleni yapacağız.

        AF ÖRTÜNÜN GAZZE RAPORU: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar geliyor. Bunlar İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. İsrail kendisi aleyhinde verilen kararların hepsinden sıyırdı. İnsanlık İsrail'i bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail'in bu vahşetini, soykırımını hesabını sormamız lazım.

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