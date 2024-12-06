Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SURİYE'DEKİ OLAYLAR: Terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim' demiştik. Esed'den olumlu bir cevap alamadık. İdlib'den sonra Hama, Humus muhaliflerin elinde. Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Bölge sıkıntıda. Lübnan'dan bir haber aldım, onun da bir görüşme talebi var. Biz de elimizden geleni yapacağız.