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        Haberler Dünya AGİT Genel Sekreterliği'ne Feridun Sinirlioğlu seçildi | Dış Haberler

        AGİT Genel Sekreterliği'ne Feridun Sinirlioğlu seçildi

        Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak seçildi. Sinirlioğlu, bu göreve gelen ilk Türk diplomat oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:09
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        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
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        1991 yılında seçimlerin demokratik bir biçimde gerçekleştirilmesini, insan haklarına saygıyı, ayrımcılık yasağının uygulanmasını ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek üzere kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu oldu.

        Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

        "Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda (AGİT) yer alan 57 üye ülke arasında varılan oydaşmayla 8. AGİT Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

        Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çalışan AGİT’in Genel Sekreterlik görevinde Büyükelçi Sinirlioğlu’na başarılar diliyoruz."

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        BBC'nin haberine göre Sinirlioğlu'nun seçilmesini sağlayan en önemli unsur, Türk diplomatın Türkiye-Yunanistan tarafından ortak aday olarak gösterilmesi oldu.

        Büyükelçi Sinirlioğlu, Teşkilatın temelini oluşturan 1975 Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu.

        Karar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı. Genel Sekreter, AGİT üyeleri tarafından üç yıllığına seçiliyor.

        Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu kimdir?

        Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip.

        2015'te kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanı, 2015-2016 ve 2009-2015 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. 2016-2023 yıllarında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevini yürüttü. 2023'te BM Genel Sekreteri tarafından Afganistan Bağımsız Değerlendirme Özel Koordinatörü olarak atandı.

        Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden doktora derecesine sahip olan Büyükelçi Sinirlioğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

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