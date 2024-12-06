Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi

Üç ülke zirvede yaptıkları açıklamada Türkiye ve Arap Birliğini Suriye konusuyla ilgili toplantıya çağıracaklarını ifade etti.

İran, Irak ve Suriye Dışişleri Bakanlarının birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında Suriye'nin ve bölgenin haritasının değişmemesi konusundaki hassasiyetler dile getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı, terörle mücadelede daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek daha fazla gücün seferber edilmesi gerektiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı ayrıca Suriye'de yaşanan durumun dış destekli olduğunu ve ülkeyi bölmeyi amaçladığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin aynı Irak ve İran gibi terörizmin kurbanı olduğunu belirtirken uluslararası toplumu Suriye'de yaşanan terörle mücadeleye davet etti. İran'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğinin Suriye'nin güvenliğinden geçtiğini belirten Arakçi, "Kendi ülkemizi korumak istiyorsak Suriye'yi savunmalıyız." dedi. Arakçi ayrıca Suriye'ye olan desteklerinin kesilmeyeceğini de açıkladı.